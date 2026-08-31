Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 31 de agosto

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 31 de agosto

Los números de la Quiniela La Neuquina dejaron este lunes una jornada para el recuerdo. El 82 que encabezó la Vespertina trajo la Pelea a la cancha, mientras que el 26 de la Matutina convocó a La Misa en plena semana, una combinación que los más supersticiosos no pasarán por alto.

La Nocturna, por su parte, cerró el día con el 89 al frente: La Rata, uno de los bichos menos queridos del imaginario quiniélero, que sin embargo suele despertar apuestas con la esperanza de dar vuelta el augurio.

La Previa Cabeza: 8771

1° 8771, 2° 4552, 3° 2221, 4° 3927, 5° 2284, 6° 2595, 7° 2473, 8° 3957, 9° 3206, 10° 4783