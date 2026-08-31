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Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 31 de agosto

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, lunes 31 de agosto

Los números de la Quiniela La Neuquina dejaron este lunes una jornada para el recuerdo. El 82 que encabezó la Vespertina trajo la Pelea a la cancha, mientras que el 26 de la Matutina convocó a La Misa en plena semana, una combinación que los más supersticiosos no pasarán por alto.

La Nocturna, por su parte, cerró el día con el 89 al frente: La Rata, uno de los bichos menos queridos del imaginario quiniélero, que sin embargo suele despertar apuestas con la esperanza de dar vuelta el augurio.

La Previa

Cabeza: 8771
1° 8771, 2° 4552, 3° 2221, 4° 3927, 5° 2284, 6° 2595, 7° 2473, 8° 3957, 9° 3206, 10° 4783

El Primero

Cabeza: 0375
1° 0375, 2° 9288, 3° 1320, 4° 4049, 5° 2341, 6° 2652, 7° 0883, 8° 6373, 9° 5361, 10° 4591

La Matutina

Cabeza: 6762
1° 6762, 2° 0894, 3° 1178, 4° 1771, 5° 2446, 6° 1744, 7° 3010, 8° 0641, 9° 4368, 10° 5868

La Vespertina

Cabeza: 8282
1° 8282, 2° 9883, 3° 1051, 4° 1833, 5° 9857, 6° 6176, 7° 3061, 8° 3626, 9° 4336, 10° 4819

La Nocturna

Cabeza: 8926
1° 8926, 2° 4192, 3° 1379, 4° 0083, 5° 2004, 6° 2865, 7° 3122, 8° 3629, 9° 4075, 10° 1197

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