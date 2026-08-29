Quiniela La Neuquina hoy: resultados del sábado 29 de agosto, sorteo por sorteo
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
Así quedaron los números ganadores de la Quiniela La Neuquina correspondientes a la jornada del sábado, 29 de agosto de 2026.
La Previa
Cabeza: 4885
1° 4885, 2° 0678, 3° 1204, 4° 1839, 5° 9481, 6° 8250, 7° 0651, 8° 3913, 9° 8082, 10° 4943
El Primero
Cabeza: 0454
1° 0454, 2° 0540, 3° 7306, 4° 1822, 5° 2392, 6° 2587, 7° 9786, 8° 1464, 9° 4174, 10° 4707
La Matutina
Cabeza: 0087
1° 0087, 2° 2774, 3° 2939, 4° 4091, 5° 0706, 6° 2536, 7° 3961, 8° 5020, 9° 6573, 10° 6613
La Vespertina
Cabeza: 0482
1° 0482, 2° 0929, 3° 1264, 4° 1756, 5° 5814, 6° 2260, 7° 7713, 8° 3686, 9° 8074, 10° 4524
La Nocturna
Cabeza: 3691
1° 3691, 2° 9245, 3° 0840, 4° 6691, 5° 4447, 6° 1092, 7° 6486, 8° 7262, 9° 4899, 10° 9152
Juego responsable
Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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