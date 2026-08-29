Quiniela La Neuquina hoy: resultados del sábado 29 de agosto, sorteo por sorteo

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Así quedaron los números ganadores de la Quiniela La Neuquina correspondientes a la jornada del sábado, 29 de agosto de 2026.

La Matutina

Cabeza: 0087

1° 0087, 2° 2774, 3° 2939, 4° 4091, 5° 0706, 6° 2536, 7° 3961, 8° 5020, 9° 6573, 10° 6613

La Vespertina

Cabeza: 0482

1° 0482, 2° 0929, 3° 1264, 4° 1756, 5° 5814, 6° 2260, 7° 7713, 8° 3686, 9° 8074, 10° 4524

La Nocturna

Cabeza: 3691

1° 3691, 2° 9245, 3° 0840, 4° 6691, 5° 4447, 6° 1092, 7° 6486, 8° 7262, 9° 4899, 10° 9152

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.