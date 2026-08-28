Fórmula Lanín: evalúan los avances de los autos ecológicos que diseñan estudiantes

Los equipos mixtos de las 27 instituciones educativas de nivel Secundario de la modalidad Técnica (EPET y EPEA), ya se encuentran trabajando para presentar sus vehículos sustentables en Proyecto Fórmula Lanín . La competencia culmina en octubre con un campeonato de cuatro fechas en el que se evaluarán habilidades técnicas, estratégicas y de trabajo colaborativo.

Durante esta semana los coordinadores de la actividad mantendrán una reunión con los responsables de conducción y gobierno escolar de las escuelas participantes para informar acerca de la fecha de entrega de los motores, la logística de traslado de equipos y vehículos, y el cronograma completo de las fechas de las competencias. Otro eje nodal del encuentro será abordar la función de esta propuesta como práctica profesionalizante para las y los estudiantes.

Desde el cierre de inscripciones que tuvo lugar hace 10 días, los equipos estudiantiles se familiarizan con los reglamentos deportivos y técnicos; este último contempla aspectos del armado y la conformación del chasis y la carrocería. En tanto que la próxima semana está prevista realizar la logística para la distribución de los kits de motor.

Fórmula Lanín es un dispositivo pedagógico que se desarrolla bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos; vincula la teoría con las prácticas profesionalizantes, promueve la conciencia ambiental y la eficiencia energética. Fue diseñada desde el ministerio de Educación, y cuenta con el apoyo de instituciones aliadas: Fundación YPF, cooperativa CALF, Pan American Energy y Nippon Car.

Desde el área de Gestión de Proyectos Educativos del ministerio de Educación, a cargo de Oscar Martin, detallaron que el 80 por ciento de las instituciones de la modalidad participa de la competencia. Los grupos mixtos reúnen un total de 270 estudiantes -5 titulares y 5 suplentes por equipo-, los que tendrán la posibilidad de correr en circuitos callejeros de cuatro localidades neuquinas con vehículos eléctricos de emisión cero, alimentados por baterías y que deben diseñar, construir y luego testear bajo un reglamento técnico estricto.

Son 26 escuelas de educación técnica (EPET) inscriptas para participar de la competencia a las que se unió la escuela Agropecuaria (EPEA) N° 1 de Las Ovejas, en alianza con estudiantes de la orientación Mecanización Agropecuaria de la EPET 13 de Chos Malal.

También armaron equipos de trabajo las EPET 15 y 11 de Zapala; la 4 de Junín de los Andes; las 9 y 25 de Plottier; las N° 12 y 21 -esta última con orientación en energías renovables- de San Martín de los Andes. De Rincón de los Sauces participan la EPET 24 y la 16 con representantes de la orientación Mecánico Electricista; y la escuela técnica 23 de Añelo con estudiantes de ciclo orientado de Hidrocarburos.

Desde San Patricio del Chañar compite la EPET 26; y de Cutral Có la N° 1 con la orientación Construcciones y Química. Por la EPET 10 de Plaza Huincul se anotaron estudiantes de 4 a 6 año de la especialidad Técnico mecánico; mientras que de la EPET 18 de Senillosa participa un grupo de la tecnicatura en Equipos e Instalaciones Eléctricas. De la localidad de Centenario se sumaron las N° 2 y 22 con estudiantes de Electrónica.

En tanto que de la ciudad capital se sumaron las EPET 7, con las orientaciones Electricidad y Electrónica; la N° 14; la 20 con estudiantes de Programación; las N° 3 y 8 -especialidad Mecánica-; la N° 5 y la 27 con un grupo de 5° año de Automotores, y de la N° 6 especialidad Electrónica, además de un grupo del Instituto Tecnológico del Comahue.