Una motociclista sufrió un fuerte choque en Ruta 7 y debió ser hospitalizada

El sucedió a las 10:30 de la mañana en la intersección de la ruta provincial 7 y el Tercer Puente. La mujer fue impactada por una Volkswagen Surán.

Esta mañana hubo un accidente de tránsito con una persona lesionada en el tercer puente y Ruta 7 que requirió la asistencia de una ambulancia. Se trata de una mujer de 29 años que resultó gravemente lesionada.

Según informó la Policía a LM Neuquén , la dinámica del siniestro comenzó cuando la motociclista circulaba por Ruta 7 desde Centenario hacia Neuquén. Por su parte, la automovilista, una mujer de 44 años circulaba a bordo de una Volkswagen Surán por el Tercer Puente de este a oeste.

En cuanto a las lesiones informaron que la conductora de la moto sufrió traumatismos en ambas piernas, siendo la más dolorosa la lesión en la pierna izquierda. Por este motivo acudió una ambulancia que la trasladó al hospital Natalio Burd.

Por su parte, el tránsito permanece con desvíos en ambas arterias mientras se realizan las pericias pertinentes.

Peligroso sobrepaso en la Ruta 7: un motociclista quedó internado

Un impactante accidente de tránsito se registró el martes sobre la Ruta 7, en el sector que divide Vista Alegre Sur y Norte, frente a la empresa Andino. Un vehículo que intentó hacer un adelantamiento, chocó contra una moto y le provocó graves heridas al conductor del rodado menor, que debió ser trasladado de urgencia al hospital Natalio Burd.

El incidente se registró cerca de las 7:40, entre Vista Alegre Sur y Norte, cuando un vehículo Renault Sandero, conducido por una mujer de 33 años que viajaba con una nena de 11 años de acompañante, intentó realizar un adelantamiento y terminó chocando contra una motocicleta Keller 200 cc que circulaba en el mismo sentido.

El impacto del vehículo provocó que el rodado menor perdiera el control, lo que generó que la moto termine derrapando y cayendo sobre la banquina. El motociclista sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo, lo que movilizó un rápido operativo de emergencia para trasladar al herido en ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd.

El motociclista fue trasladado al Hospital Natalio Burd

Según informó el medio local Centenario Digital, durante el operativo se hizo presente el personal de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera. Los agentes llevaron adelante el secuestro de la motocicleta y llevarla al destacamento para preservar el rodado para las posteriores pericias accidentológicas, determinar la mecánica del incidente y establecer eventuales responsabilidades