El parador nocturno para personas en situación de calle no cierra: así se reconvertirá después del invierno

Desde la Secretaría de Emergenicas y Gestión del Riesgo detallaron los cambios en el dispositivo de atención, que seguirá activo todo el año.

A dos meses del inicio de sus funciones, el parador nocturno para personas en situación de calle de Neuquén ya recibió a 400 usuarios que recurrieron a este espacio para resguardarse del frío y las jornadas lluviosas. Aunque las temperaturas comienzan de a poco a ser más agradables, desde el gobierno provincial aseguraron que el refugio no va a cerrar sino que va a reconvertirse para garantizar la inserción laboral de sus asistentes.

La secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, aseguró que fueron 400 las personas que pasaron por el espacio a lo largo de estos dos meses de actividad. Recordó que se trata de un dispositivo de "bajo umbral", por lo que los equipos reciben a todas las personas en situación de vulnerabilidad, sin importar si registran o no consumos problemáticos.

"Todas las noches tenemos un promedio de 100 personas, hubo noches que llegamos a 120, nunca llegamos a la cantidad de plazas que teníamos para ampliar", dijo la funcionaria en diálogo con LU5. Aclaró que un 92% de los usuarios son varones y y el 81% tienen domicilio en Neuquén.

Pese a que existían la creencia de que las personas en situación de calle eran migrantes de otras provincias que llegaban a probar suerte en Vaca Muerta y no accedían al mundo laboral, las estadísticas parecen contradecir este relato. "No sabemos si recién hicieron el cambio de domicilio o hace cuánto tiempo están en Neuquén, pero sí sabemos este dato cruzando información con Renaper", aclaró.

Ortiz Luna aclaró que este "es un dispositivo de bajo umbral, no se le pone un límite a nadie, han venido personas en situaciones de consumo extrema y hemos tenido que hacer desintoxicación y tratamiento".

Aunque reconoció que todavía quedan personas que duermen en la calle y no se acercan al refugio, recordó que el acceso es voluntario y depende de que los usuarios se acerquen a la catedral para ser trasladados al dispositivos.

Además, mencionó que es importante cumplir las reglas que se imponen en el lugar. "Por ejemplo, no permitimos tomar mate porque empezaban a usar la bombillas como armas blancas y hemos tenido situaciones de violencia", dijo y aclaró: "A las 12 hay que irse a dormir, no se pueden levantar a la madrugada a fumar. Hay personas que perdieron sus límites en todo sentido, y hubo gente que a la siguiente noche ya no vuelven al refugio".

Cómo sigue el dispositivo después del invierno

Este año, el dispositivo llegó para reemplazar un refugio que se había montado en 2025 desde el gobierno provincial en la Ciudad Deportiva de Neuquén. A diferencia de la atención organizada el año pasado, esta vez se contó con el respaldo logístico de la Iglesia Católica.

Ortiz Luna explicó que fue difícil encontrar un sitio para desarrollar el refugio más cerca del centro de la ciudad. De este modo, se dispuso una recepción inicial en la Catedral María Auxiliadora, en la Avenida Argentina, donde se hacía un control policial y se disponía el traslado a la base del SIEN, en el ex peaje de la ruta 7.

Pese a la distancia, la funcionaria destacó la importancia de desarrollar el dispositivo en un espacio propio. De este modo, se decidió no cerrar el refugio en la primavera sino reconvertirlo en un sistema de atención para garantizar la reinserción laboral y familiar de sus usuarios.

Los cambios que se vienen

En la entrevista radial, Ortiz Luna explicó: "Pensamos qué vamos a hacer cuando termine agosto, nos fuimos a Ciudad Oculta a trabajar dos días y aprender cómo trabajan los que más experiencia tienen". Así, se decidió continuar con las actividades pero con un cambio de formato.

"Tenemos los dispositivos de bajo umbral que los reciben como vienen y después se pueden poner escalas de mediano umbral, alto umbral cuando ya logran conseguir trabajo y después ya pueden buscar su alquiler o reinsertarse con su familia", detalló en la entrevista radial.

La funcionaria explicó que van a cambiar el formato de este sistema de atención. "No van a salir más de la Catedral, vamos a usar el viejo trailer del SIEN al lado del Hospital Bouquet Roldán, a partir del sábado sus pertenencias quedan ahí y van a ser trasladados hasta el refugio". dijo.

"Algunos van a poder ir por su cuenta, con cierta cuidado porque la evaluación policial es muy importante", explicó y agregó: "También empiezan los grupos terapéuticos con más frecuencias, se sumó el dispositivo del Ministerio de Salud y los abordajes individuales".

De esta manera, el dispositivo va a funcionar con una nueva metodología y con la colaboración de los voluntarios que ya se acercaron al lugar durante el invierno. Ortiz Luna recordó que todos los miércoles reciben podólogos que tratan los pies de los usuarios, siempre heridos y agarrotados de tanto caminar.

Además, residentes de medicina general y de odontología se acercaron a prestar colaboración, y hay equipos de psicólogos que tratan a cada asistente. "El año pasado tuvimos un casamiento y este año un bautismo, se dio por la posibilidad de tener la presencia de la Iglesia Católica, con el padre Marcos, el padre Martín, el padre Chicho y el padre Damián", relató.

A partir de este convenio, el dispositivo funcionará todo el año y también trabajará de forma coordinada con otros refugios que ya existen, como el hogar del Padre Chicho y el Cura Brochero, que son dispositivos de mediano umbral.