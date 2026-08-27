Un golpe perfecto en España: en cuatro minutos saquearon una de las colecciones de oro más valiosas del mundo

Delincuentes ingresaron de madrugada a un importante museo europeo y robaron piezas milenarias. Investigan una posible maniobra de distracción previa.

El robo de las piezas de orfebrería fechadas hacia el año 1.000 antes de Cristo generó conmoción en España.

Una banda de asaltantes irrumpió este jueves por la madrugada en las instalaciones de un importante museo de España y robó una de las colecciones de orfebrería de oro más valiosas de la Edad del Bronce . El certero golpe duró apenas cuatro minutos , tiempo en el que los ladrones lograron apoderarse de elementos de incalculable valor histórico antes del arribo de la Policía.

El hecho se desencadenó exactamente a las 5:20 de la madrugada, según marcaron los dispositivos de seguridad del edificio que detectaron la intrusión. A las 5:24, los involucrados ya habían abandonado el lugar tras concretar una operación calificada por voceros oficiales como un trabajo de alta precisión y extrema profesionalidad para llevarse el Tesoro de Villena del museo ubicado en el sudeste español.

Las fuerzas de seguridad y la Policía Judicial montaron un operativo en el lugar para realizar los inventarios e identificar la cantidad exacta de elementos robados, mientras crecía la versión de que los delincuentes habían efectuado una maniobra de distracción para liberar la zona.

Es que, minutos antes del asalto, se registró la activación de otra alarma en un polideportivo de la zona, lo que habría desviado la atención inicial de la Policía.

Qué es el Tesoro de Villena, objetivo del golpe delictivo

Según informa el Museo en su sitio web oficial, el conjunto histórico robado reúne medio centenar de piezas de orfebrería fechadas hacia el año 1.000 antes de Cristo.

La colección está conformada en su mayoría por elementos de oro, entre los que destacan 28 brazaletes, 11 cuencos, tres botellas y variados objetos, acompañados por tres botellas de plata y dos piezas mixtas –un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro– y, por último, un brazalete de hierro.

El Museo de Villena está ubicado en la provincia de Alicante, España.

El descubrimiento de este patrimonio ocurrió en diciembre de 1963 de forma accidental, durante obras de extracción de tierra en una rambla de la localidad.

La detección inicial de un brazalete, confundido en un primer momento con una pieza mecánica de un camión, derivó en las excavaciones dirigidas por el arqueólogo José María Soler, quien halló una vasija oculta en el terreno que resguardaba la totalidad de las joyas.

Siempre de acuerdo con la información oficial, se trata del "conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia".

El operativo policial tras el escape de los delincuentes

Representantes del municipio confirmaron que la totalidad de los sistemas de seguridad del inmueble funcionaron correctamente y no registraron fallas técnicas durante el hecho. Sin embargo, la velocidad de los asaltantes impidió su captura.

El museo custodia los acontecimientos históricos regionales desde la Prehistoria hasta mediados del siglo XX.

El Museo de Villena, ubicado en la provincia de Alicante, funciona en una antigua fábrica electro-harinera de más de cien años de antigüedad en el centro de la ciudad.

La institución custodia los acontecimientos históricos regionales desde la Prehistoria hasta mediados del siglo XX, teniendo como pieza central de su exhibición permanente las joyas prehistóricas sustraídas durante el robo.