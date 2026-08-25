Las duras palabras de Luis de la Fuente contra la selección argentina.

El entrenador de España habló sobre los incidentes después de la final del Mundial y fue duro con los jugadores argentinos.

El entrenador de España , Luis de la Fuente, habló sobre los incidentes tras la final del Mundial 2026 , que le valió una dura sanción a varios futbolistas de la selección argentina . " Nuestros jugadores fueron las víctimas", sentenció el DT campeón del mundo.

En una entrevista con Radio Nacional de España, el director técnico fue contundente y crítico con el combinado albiceleste: "Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo".

"El fútbol es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía. Hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Hay que visibilizar para que no se produzca más. Es intolerable e inadmisible", agregó Luis De la Fuente .

"No se puede dar una imagen tan fea de una final ante más de 2.000 millones de personas.



Es intolerable. NUESTROS JUGADORES FUERON VÍCTIMAS. NADIE TUVO NADA QUE VER”.



De la Fuente, sobre la Final del Mundo. pic.twitter.com/uox9F8blpp — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 25, 2026

Ángel Di María defendió a los jugadores de la selección argentina

Ángel Di María opinó en diálogo con TyC Sports sobre las sanciones a los futbolistas de la selección argentina. Tras el empate entre Rosario Central y Talleres, el Fideo aseguró: "Es algo que podía pasar, porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo".

Además, aseguró que se mantiene en contacto constante con Leandro Paredes, el más perjudicado por la FIFA: "Hablo siempre. Es exagerado. Seguramente será muchísimo menos, no solo para él, sino también para Nahuel".

"ES BASTANTE EXAGERADO"



La opinión de ÁNGEL DI MARÍA sobre las sanciones que recibieron la Selección Argentina y algunos jugadores tras el escándalo con España en la final del Mundial.



"Me parece bastante exagerado, yo creo que va a ser muchísimo menos la verdad. Hablé… pic.twitter.com/Uh4YcVl9Cx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2026

El castigo más duro lo recibió el volante de Boca: diez partidos de suspensión con la selección argentina y una multa de USD 90.000, por ser el protagonista de una pelea con dos jugadores españoles.

Nahuel Molina fue sancionado con siete partidos y también USD 90.000 de multa. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ordenó que la selección argentina dispute sus próximos dos partidos de local con el estadio al 50% de su capacidad.

Las suspensiones se trasladarán a los próximos partidos de cada jugador con sus respectivas selecciones nacionales, según establece el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto significa que Paredes y Molina no podrán disputar los próximos compromisos de Argentina, sea en eliminatorias, amistosos o torneos de la FIFA, hasta cumplir sus respectivas suspensiones.

El resto de los sancionados por los incidentes en la final son Thiago Almada, con un partido de suspensión y multa de USD 30.000, y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres partidos de suspensión y USD 30.000 de multa. Del lado español, Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi, recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000.

FIFA informó las SANCIONES para los jugadores involucrados en los incidentes de la Final entre Argentina y España:



Paredes: 10 PARTIDOS DE SUSPENSIÓN.

Molina: 7 PARTIDOS DE SUSPENSIÓN.

Almada y Gavi: 1 PARTIDO DE SUSPENSIÓN.



Vía @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/jCyWkqWKdK — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 21, 2026

En un comunicado difundido el pasado viernes, la AFA señaló que ya trabaja en una respuesta jurídica para “interponer recursos ante el Comité de Apelaciones” y exigió a FIFA los fundamentos completos del fallo. “En defensa de los derechos de la Asociación y de sus futbolistas, la Gerencia de Legales solicitará los fundamentos de los fallos que son revisables a fin de interponer los recursos correspondientes”, indicó la entidad. La dirigencia considera que la sanción es “desproporcionada” y que no se condice con la evidencia presentada durante el torneo.