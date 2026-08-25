El campeón del mundo argentino que podría transformarse en uno de los fichajes más caros de la historia

Uno de los pilares fundamentales de la selección tiene la posibilidad de cambiar de club, por una cifra impresionante.

El jugador de la selección argentina que podría salir en el final del mercado de pases.

El mercado de pases en Europa se acerca a su ventana final, y un campeón del mundo con la selección argentina podría cambiar de club: se trata de Enzo Fernández , que es pretendido por el Manchester City , y el Chelsea , su actual club, está dispuesto a negociarlo por una oferta que se acerque a lo que pretenden.

Enzo Maresca , actual entrenador del City, ya dirigió al volante argentino en el equipo londinense, y pretende que llegue para reemplazar a Rodri, que salió en este mercado al Barcelona.

La traba de la negociación podría estar en el precio : el Chelsea pretende al menos 140 millones de euros , lo que convertiría a Fernández en el tercer fichaje más caro de la historia, por detrás de Neymar y Mbappé, ambos al PSG.

Según la información del famoso periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, el argentino ya habría dado el visto bueno para mudarse en Inglaterra, por lo que resta la negociación entre los clubes.

Enzo Fernández have his green light to Manchester City as he’s open to move and re-join Enzo Maresca.#MCFC bid to be sent soon and up to Chelsea.



https://t.co/oNKoQReOAv pic.twitter.com/KhctzoykWH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

Enzo llegó en 2023 a Londres, a cambio de 121 millones de euros, y a pesar de un gran rendimiento dentro de la cancha, tuvo algunos problemas fuera, que causaron cierto fastidio de los hinchas.

Los abucheos en Inglaterra a Enzo Fernández

El partido que cerró la primera fecha de la Premier League, en su temporada 2026/2027, tuvo a Chelsea ganándole de visitante a Fulham por 3 a 2. Pero el resultado quedó en segundo plano, porque los abucheos que recibió Enzo Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, fueron impactantes y recorrieron el mundo a través de las redes sociales.

El volante argentino recibe el repudio tras el gol en la semifinal del Mundial 2026, cuando Enzo, con un zapatazo de afuera del área puso el 1-1 ante Inglaterra, y festejó con un topo gigio.

Enzo entró en el segundo tiempo y además de ser abucheado en el momento del cambio, recibió una reprobación pocas veces vista cada vez que tocó la pelota. Fernández ingresó con su equipo arriba en el marcador y tuvo varias intervenciones para tener la pelota y mantener la victoria.

Enzo Fernandez being booed by both sets of fans every time he touches the ball pic.twitter.com/5280UNqJ0B — ViniVerse (@TheViniVerse10) August 24, 2026

La reflexión de Jorge Valdano sobre la situación de Julián Álvarez

El caso Julián Alvarez no para de sumar capítulos después de una semana compleja, donde hubo carteles afuera del predio del Atlético Madrid para que se vaya del club, una silbatina espesa en el duelo con el Villarreal que terminó empatado en dos goles en el Wanda Metropolitano, entre otras situaciones que presagian una relación rota.

En medio de ese escándalo, el reconocido exjugador que se convirtió en una palabra autorizada en las transmisiones del fútbol español Jorge Valdano, analizó lo que sucede con el delantero y fue contundente.

"Para estos casos siempre utilizo una frase de Julio Cortázar, el escritor argentino, que decía que 'cuando uno dice que se va, es que ya se ha ido'. Y si uno hoy le miraba la cara a Julián, es que ya se había ido. Si le mirábamos la mirada, ya se había ido", dijo sin escrúpulos sobre el escándalo y la imagen dada en el estadio.