Cuál es la situación de Nehuén Pérez, que suena como refuerzo de Boca.

El Xeneize tiene como prioridad ir en busca de un defensor central antes de que se cierre el mercado de pases.

Boca ya se reforzó con cuatro futbolistas en este libro de pases: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia . Sin embargo, el mercado todavía no finalizó para el Xeneize, ya que en estos últimos días de agosto buscarán cerrar un zaguero central por pedido del Vasco Arruabarrena .

En principio, los apuntados eran Ignacio Ovando y Francisco Álvarez , pero las condiciones impuestas por Rosario Central y Argentinos Juniors respectivamente complicaban sus posibles arribos. En este contexto, apareció una tercera opción desde Europa para reforzar el conjunto Xeneize: Nehuén Pérez . El futbolista de 26 años se encuentra actualmente en el Porto, luego de sus pasos por Atlético de Madrid, Udinese, Granada y Famalicao, además de su ciclo en La Paternal en su debut como profesional.

Actualmente, Pérez alterna titularidades y suplencias en Portugal luego de regresar a las canchas tras una grave lesión en el tendón de Aquiles, la cual lo dejó afuera de la Selección Argentina en el tramo final a los preparativos para disputar el Mundial 2026. Si bien apenas disputó tres partidos en la Albiceleste, Pérez supo ser uno de los mimados por Lionel Scaloni en las juveniles y en la Mayor, ya que incluso supo ser capitán de la Sub 20 en sus tiempos.

Respecto al interés de Boca, de momento no hubo avances formales, pero en el canal de YouTube de Planeta Boca Juniors sentenciaron que la posibilidad más viable sería un préstamo con opción de compra. La posibilidad de incorporar a Nehuén Pérez sigue fría, pero poco a poco comenzará a definirse el refuerzo que Boca buscará sumar en defensa. Cabe destacar que hoy las lesiones apuran el panorama, ya que Ayrton Costa y Marco Pellegrino sufrieron desgarros y Lautaro Di Lollo padece una molestia muscular.

Boca anunció que se van dos jugadores que no eran tenidos en cuenta por Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena ya le dio una impronta al equipo luego de meses, o hasta incluso años, tuvo un rendimiento complejo que le trajo varios dolores de cabeza a los hinchas. Sin embargo, Boca aún sigue definiendo el equipo debido a que todavía tiene posibilidades de contratar nuevos jugadores.

Después de ser franco con jugadores como Edinson Cavani, Ander Herrera y otros jugadores que se vieron obligados a salir si querían sumar minutos, el entrenador sigue dejando salir a futbolistas que no serán tenido en cuenta. Este lunes el club anunció la salida de dos jugadores más.

Marcelo Weigandt: se sumó a Liga Deportiva Universitaria de Quito a préstamo, con una opción de compra. En caso de alcanzar objetivos acordados en la oferta, la adquisición será obligatoria si se registran determinados objetivos. “Es un club muy grande, es el ‘Rey de Copas’ de Ecuador. Me sedujo mucho que están jugando la Copa Libertadores, también tienen un gran plantel”, dijo sobre el elenco ecuatoriano que juega el trofeo más importante a nivel internacional.

Por su parte, Mauricio Benítez fue transferido al Royal Antwep FC de Bélgica, club en el que jugó la última temporada a préstamo. La misma se dio a cambio de 2.5 millones de dólares, sumado a 500 mil si se cumplen ciertos objetivos. Como ganancia a futuro, el Xeneize conservará el 20% de una venta a futuro.