El histórico de Inglaterra que propuso que el Chelsea compre al Dibu Martínez.

La floja actuación de Robert Sánchez en el arco de los Blues en la primera fecha de la Premier League abrió un nuevo debate.

Gary Neville sorprendió pedir que el Dibu Martínez sea comprado por el Chelsea tras los errores de Robert Sánchez en el triunfo por 3-2 ante el Fulham, en el debut de Xabi Alonso como entrenador de los Blues en la Premier League. El ex lateral derecho del Manchester United, quien semanas atrás había atacado a Lisandro Martínez y Cristian Romero antes de la semifinal del Mundial 2026, ahora reclama al arquero argentino para el club londinense.

El pedido de Neville llegó en el panel de Sky Sports, minutos después del partido en Craven Cottage. Durante el postpartido apuntaron contra el portero español: “Recibieron un par de goles y fíjense en el arquero. Tienen que solucionar el problema del arco porque les va a pasar factura esta temporada, como ocurrió esta noche”. Neville fue más lejos y nombró al arquero de la selección argentina: “Han incorporado a un jugador experimentado como defensor central, mediocampista central y delantero central. No sé si Emi Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar al Chelsea, porque de lo contrario eso echará por tierra todo lo que hacen”.

Los dos goles del Fulham en el partido tuvieron origen directo en los errores del arquero del Chelsea: Sánchez apareció mal parado en el primero y cedió un rebote en el segundo. A pesar del triunfo final —con tantos de João Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer—, las fallas del guardameta español dejaron expuesta una debilidad que los analistas ingleses no tardaron en señalar.

El pedido de Neville tiene un antecedente concreto: semanas atrás, la prensa británica había informado que el Dibu fue ofrecido al Chelsea, pero que el propio Alonso le habría bajado el pulgar a esa incorporación. Ahora, con los errores de Sánchez frescos, la discusión vuelve a abrirse con el mercado de pases cerrando el 1° de septiembre.

La situación del Dibu Martínez en el Aston Villa

La situación del Dibu Martínez en el Aston Villa es cada vez más tensa. Unai Emery lo dejó fuera de la convocatoria para el debut de la temporada ante el Brighton, partido que el Villa perdió por 4-0 en el Amex Stadium, y reconoció públicamente que el argentino le comunicó su deseo de marcharse de Birmingham. “Nos transmitió la posibilidad de tener otro reto en su carrera”, dijo el técnico español. “Dibu tiene la salida encarrilada”, publicó The Guardian.

A sus 33 años —cumple 34 el 2 de septiembre—, el Dibu lleva seis temporadas en el club, donde disputó 256 partidos y conquistó la Europa League 2025/26 tras vencer 3-0 al Friburgo en la final de Estambul. Tiene contrato vigente hasta junio de 2029, pero el Villa ya movió sus piezas: incorporó al portero japonés Zion Suzuki, de 23 años, procedente del Parma por 35 millones de euros, como señal clara de que la continuidad del argentino no está contemplada en sus planes.

La negociación con la Juventus fue la salida más concreta que tuvo Martínez, aunque terminó sin acuerdo. Los italianos ofrecían 7 millones de euros más 3 millones en variables, por debajo de los 10 millones que exige el Villa. La Vecchia Signora también dudó por una lesión en un dedo que el arquero sufrió antes del Mundial y que le impidió participar en los amistosos previos.

La Juventus cerró finalmente la contratación de Guglielmo Vicario, el número 1 del Tottenham, a préstamo por un año con opción de compra cercana a los 10 millones de euros. Con el Chelsea descartado —al menos hasta que Neville volvió a instalar el tema— y la Juventus fuera de carrera, el destino del Dibu sigue sin definirse. El Tottenham, que acaba de ceder a Vicario, aparece como uno de los posibles destinos. El valor de mercado de Martínez se estima en 12 millones de euros, aunque el Villa estaría dispuesto a dejarlo ir por menos.