¿Se va o no? Se conoció qué pasará con Dibu Martínez en medio del interés de Juventus

En las últimas horas se tomó una decisión en torno al futuro del arquero campeón del mundo.

El mercado de pases ha sorprendido con algunas figuras de la Selección argentina que brillaron en el certamen ecuménico 2022, levantando el título después de 36 años. Thiago Almada volvió a la Argentina para, sorpresivamente, jugar en River , el pase de Cuti Romero al Atlético Madrid , Nahuel Molina fue a Roma, entre otros jugadores que cambiaron su rumbo.

En medio del listado de los jugadores que podrían cambiaer de clubes están también Julián Alvarez , en medio de una guerra fría con el Atleti debido a que no quiere negociar para venderlo al Barcelona, y Dibu Martínez , una figura que desde hace tiempo está buscando un cambio de aire, siempre parece estar cerca de concretarlo y luego se termina cayendo. En las últimas horas, se conoció el desenlace de las negociaciones con la Juventus de Italia que marcaron el futuro del arquero.

Según se supo, se terminó el diálogo entre la Juve y Aston Vill a por el arquero debido a que no llegaron a un acuerdo económico. Por este motivo, el experimentado portero continuará un año más en el club de Premier League.

La nueva regla que pondrá en práctica la Premier League para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol.

Los Villanos pedían 10.000.000 de euros para dejarlo salir, mientras que edel otro lado ofrecían 7.000.000 sumado a 3.000.000 en variables. Uno de los factores claves para dejar atrás las negociaciones fue la quebradura que sufrió en su dedo previo a la Copa del Mundo, un punto que no convenció en la comisión directiva.

Cabe recordar que el arquero llegó en septiembre de 2020 y hasta el momento disputó 256 partidos. Sumó a la vitrina la Europa League 2025-26 tras vencer 3-0 al Friburgo.

Cuti Romero fue presentado en Atlético de Madrid: cuánto costó su traspaso

El Atlético de Madrid volvió a darle un fuerte protagonismo argentino a sus redes sociales este sábado al publicar imágenes de Cristian “Cuti” Romero posando con la bandera argentina, pocas horas después de oficializar su incorporación desde Tottenham, y acompañó las fotografías con un mensaje tan breve como significativo: “Representando”.

La publicación mostró al defensor cordobés durante su presentación como nuevo futbolista del equipo conducido por Diego Simeone, con la bandera celeste y blanca desplegada como protagonista de una de las imágenes.

El gesto rápidamente generó repercusión entre los seguidores argentinos del club español, cuya identificación con el país se profundizó durante los últimos años por la presencia de futbolistas de la Selección y, fundamentalmente, por el extenso ciclo de Simeone como entrenador.

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Romero fue anunciado oficialmente este sábado después de que Atlético de Madrid alcanzara un acuerdo con Tottenham para adquirir su ficha. El campeón del mundo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del conjunto madrileño para afrontar la temporada 2026/27.

El marcador central de 28 años era desde hacía tiempo uno de los objetivos del “Colchonero” y, particularmente, de Simeone, que buscaba incorporar a un defensor de jerarquía y experiencia internacional para reforzar la última línea.

Cuánto pagó Atlético de Madrid por el pase de Cuti Romero

La operación por Cuti Romero puede alcanzar los 40 millones de euros, aunque esa cifra no será abonada en su totalidad de manera garantizada por el conjunto español.

De acuerdo con la información difundida por ESPN, Atlético de Madrid acordó pagarle al Tottenham 35 millones de euros como monto fijo por la transferencia. Esa es la parte asegurada de la operación y constituye el valor inicial de la ficha del defensor argentino.

A esa cifra pueden sumarse otros 5 millones de euros correspondientes a variables, por lo que el valor total del pase podría llegar a los 40 millones. Esos adicionales dependerán del cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en el acuerdo entre los clubes, aunque no trascendió públicamente el detalle de los objetivos que activarían cada uno de esos pagos.

De esta manera, el Atlético desembolsará al menos 35 millones de euros y podría terminar pagando 40 millones si se cumplen todas las variables establecidas en la transferencia.

El acuerdo puso fin a varios mercados de pases en los que el club madrileño había intentado incorporar al central. La posibilidad tomó mayor fuerza en las últimas semanas ante la expectativa de que Romero abandonara Tottenham y buscara un nuevo desafío después de cinco temporadas en Inglaterra.