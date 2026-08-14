Una figura mundial le dijo "payaso" al Cuti Romero pero lo pidió para su equipo: "Creo que me gusta"

Un histórico jugador de un importante club llamó la atención con declaraciones que el propio consideró como "extraño".

Cuti Romero es uno de los baluartes que tiene la Selección argentina y, también, el Tottenham de Inglaterra con un estilo defensivo inquebrantable que lo hace coloca como una pieza fuerte en cada uno de los planteles. Por lo hecho con ambas selecciones, el jugador surgido en Belgrano de Córdoba está a un paso de cambiar de aire y emigrar a otro club, de una liga diferente a la de Inglaterra.

Sin embargo a pesar de que los rumores indican que el pase a un nuevo club está a un paso de cerrarse, distintas figuras mundiales se desarman en elogios para el central. En las últimas horas sorprendió una leyenda inglesa que pidió al Cuti para reforzar al equipo en el que brilló, a pesar de que lo llamó "payaso".

“Este es uno del que quizá te rías. Cristian Romero , del Tottenham… Sé que esto puede parecer ridículo, pero creo que me gusta. Creo que está loco. Es un muy buen defensa, pero comete algunas locuras. Es un payaso en todo el sentido de la palabra”. Quien esbozó esas palabras en diálogo con el medio Daily Mail fue el histórico volante del Manchester United Paul Scholes.

A su vez, sobre los motivos por los cuales debería ficharlo, detalló: “Parece un defensa con mucha popularidad, de verdad. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que a la afición de Old Trafford le encantaría… Creo que el eje de la defensa es probablemente la posición más importante que hay que resolver. Necesitas defensas fiables en la Premier League. Es mejor que estén físicamente en forma como para jugar la mayoría de los partidos”. Cabe recordar que el defensor hizo un gran partido frente a Inglaterra en la victoria 2-1 en el Mundial 2026.

Pero, más allá de este deseo, Romero está a un paso de salir de la Premier League para pasar a un nuevo club en su carrera deportiva.

Sin embargo, el Cuti está a un paso de cerrar el pase a un nuevo club

El defensor Cristian "Cuti" Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que acordó su llegada desde Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años, según informaron los periodistas Gastón Edul y el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano.

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 dejará Inglaterra después de varias temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone.

El "Colchonero" había intentado contratar al zaguero argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación, aunque Tottenham logró retenerlo. Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto y el conjunto inglés aceptó desprenderse de una de sus principales figuras defensivas, mientras que Romero se comprometió por cinco temporadas con el equipo madrileño.

Surgido de Belgrano, el defensor llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de desembarcar en Inglaterra. En Tottenham se consolidó como titular y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

Romero tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol español y a las exigencias del "Cholo", mientras el Atlético suma finalmente a un jugador que había buscado durante varios mercados. El campeón del mundo deja Tottenham y se muda a Madrid para continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.