Bombazo: un gigante de España prepara una oferta imponente para contratar al Cuti Romero

En las últimas horas se dio a conocer que un importante club en Europa quiere al defensor. De quién se trata y cuál sería la oferta.

Medios españoles lo dejaron en claro: un gigante de España va a la carga del Cuti Romero a pesar de los rumores que lo involucraban con el Inter de Milán de Italia . Este miércoles la noticia hizo ruido a nivel mundial debido a que con el paso de las horas se estaría cocinando una oferta imponente para que el defensor que actualmente juega en el Tottenham de Inglaterra , pase a un club importante de Europa.

Según trascendió por medios españoles como Diario Marca , el Atlético Madrid tiene claro que el objetivo es fichar al central que consiguió la Copa del Mundo en 2022 con la Selección argentina. Desde hace tiempo que el colchonero quiere al jugador, pero esta vez, el club acelerará con una oferta imponente para lograr uno de sus sueños.

Según dio a conocer el mismo medio, el club que tiene como director técnico a Diego Simeone prepararía una oferta de alrededor de 30 millones para acercársela al elenco inglés. A su vez, Atlético tendría un punto a favor debido a que sería un deseo del jugador pasar al elenco español.

Cabe recordar que fue uno de los deseos del entrenador incluso en el mercado de pases anterior, pero las negociaciones e frustraron luego de que el club no quiera pagar cerca de 55 millones que pedían los Spurs para negociar.

La cláusula que habría puesto el defensor en su renovación con el Tottenham

En el contrato donde renovó el vínculo hasta 2029, el jugador habría puesto una cláusula especial por un posible contacto de los tres grandes de La Liga. Ante esta situación, las negociaciones podrían facilitarse.

Un campeón del mundo con Argentina podría cambiar de equipo en este mercado

El campeón del mundo con la selección argentina, Nahuel Molina Lucero, podría cambiar de club en este mercado de pases. La Roma presentó una oferta formal al Atlético de Madrid, que ronda los 17 millones de euros con objetivos, y espera la respuesta del Colchonero en las próximas horas.

Se sumaría a varios compatriotas que militan en el equipo italiano, como el mediocampista Paulo Dybala (que renovó tras la posibilidad de llegar a Boca), el extremo derecho Matías Soulé y el delantero Santiago Castro, que fue presentado como refuerzo hace unos días.

La negociación entre la Roma y Atlético de Madrid

En las últimas horas, el club italiano buscaría terminar de negociar con el equipo establecido en Madrid antes de que el jugador se vuelva a integrar a los entrenamientos de la pretemporada 2026/27, este lunes 10 de agosto.

El jugador tiene un valor de mercado de 15 millones, pero desde el Colchonero podrían pedir más dinero. Todavía restan también las negociaciones con el propio jugador, para establecer su contrato y un posible interés del lateral derecho por cambiar de club.

La Roma presentó una oferta formal de 17 millones de euros, incluyendo bonus, por el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid, y en las próximas horas buscará cerrar un acuerdo con el jugador sobre sus condiciones contractuales. El entrenador Gian Piero Gasperini lo pidió… pic.twitter.com/86zHyW7SuF — TyC Sports (@TyCSports) August 4, 2026

El contrato de Nahuel con el Atlético de Madrid tiene caducidad para mediados de 2027, exactamente el 30 de junio de ese año; de esta manera el equipo dirigido por el Cholo Simeone buscaría venderlo en este mercado de pases, aunque medios españoles aseguran que tampoco están desesperados por sacárselo de encima.

En la última temporada, Molina alternó entre titularidades y suplencias, mientras que fue habitual titular en la selección argentina, jugando su segundo Mundial tras ser campeón en 2022.

Hace unos días la Roma anunció la llegada del delantero argentino Santiago Tomás Castro. Se quedó con el pase del bonaerense por 35 millones de euros, negociados con el Bologna, mientras que Vélez debería recibir un monto aproximado de €1M, convirtiéndose en la quinta compra más cara del club.