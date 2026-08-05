Martín Palermo vuelve a dirigir en el fútbol argentino: en qué club fue presentado

El entrenador fue presentado en un club de Primera tras firmar contrato. Tendrá el desafío de disputar Copa Libertadores.

Martín Palermo volverá a dirigir en el fútbol argentino. Luego de su último paso por Fortaleza de Brasil , club al que llegó para salvarlo del descenso pero no pudo a pesar de sus buenos resultados, el entrenador firmó contrato con un club de Primera División y ya fue presentado en las redes sociales.

Después de haber trabajado como panelista en un programa deportivo durante el Mundial 2026, el entrenador volverá a hacerse cargo de un club en el que ya tuvo un importante período.

Palermo asumió como nuevo DT de Platense en medio de una crisis deportiva que decantó en la salida de Walter Zunino , quien se fue tras una negociación "de común acuerdo". "Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo", anunció el Calamar en su cuenta oficial.

Cabe recordar que el entrenador tuvo un paso importante por el club debido a que en 2023 logró llegar a la final de la Copa de la Liga. Estos logros, sumado a las ganas del DT, hicieron que se llegue a un acuerdo verbal pero aún falta la firma.

Más allá de tener que revertir el mal presente del equipo en la Primera División (último en la zona A junto a Boca con un punto), tendrá como misión afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido. El miércoles 12 a las 19 se jugará el partido de ida en Vicente López, mientras que la vuelta será el 19 en el mismo horario.

El anuncio de Platense

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.

Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado ante Independiente en Avellaneda.

Junto a su cuerpo técnico compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los PFs Gastón Mendoza y Esteban Herrera, tendrán por delante triple competencia: Torneo Clausura, CONMEBOL Libertadores y Copa Argentina.

El flamante director técnico selló su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 2028.

En su etapa anterior en Vicente López dirigió 46 partidos, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas; cosecha de 54 puntos.

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Los números del Titán en Fortaleza, su último club

17 partidos

8 triunfos

4 empates

5 derrotas

Los números en Platense

46 partidos

17 victorias

12 empates

17 derrotas

Final de Copa de Liga (0-1 vs Rosario Central)

La despedida completa de Platense a su anterior DT

El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.

El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa CONMEBOL Libertadores, Torneo Apertura y Clausura de este año.

Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas.

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Departamento de Prensa C.A. Platense

La fuerte revelación de José Pekerman sobre su diálogo con Riquelme para ser DT de Boca

En los últimos años, principalmente durante la gestión de Juan Román Riquelme como presidente, a Boca se le ha complicado conseguir entrenadores de elite para que se hagan cargo del plantel profesional, un punto que debe mejorar debido a que todavía no se puede encausar en una racha buena a pesar de tener en sus filas a jugadores de la talla de Leandro Paredes, quien viene de disputar una final del mundo con la Selección argentina.

Los nombres llueven cada vez que el equipo busca a una persona en esa posición, pero una de las figuras que más se repite a la hora de nombrar posibles candidatos es José Pekerman, el experimentado director técnico que dirigió a la Selección argentina, de Colombia, Venezuela entre otros clubes. Este martes por la mañana, durante una participación en ESPN, reveló que existieron contactos, pero no en qué época.

Qué dijo Pekerman

"Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber", comenzó diciendo Pekerman en su relato.

Luego, profundizó: “En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar. En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté... Por eso, de alguna manera, como alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada”. De esta manera afirmó contactos pero fue claro en que nunca estuvo cerca de tomar el cargo.