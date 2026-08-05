El fuerte y sorpresivo posteo de un ganador de Balón de Oro contra Gianni Infantino

El exfutbolista de mucho peso lanzó una durísima declaración pública contra el presidente de la FIFA.

Luis Figo supo ser Balón de Oro y uno de los mejores jugadores de su época. El exfutbolista portugués lanzó una durísima declaración pública contra el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, exigiendo su dimisión inmediata al frente del máximo organismo del fútbol mundial.

A través de un contundente comunicado, el exjugador del Real Madrid y Barcelona se sumó a las voces críticas que vienen cuestionando la gestión del dirigente suizo-italiano. "Hoy me uno a otros de todo nuestro deporte y pido que Gianni Infantino renuncie como Presidente de la FIFA" , comenzó expresando el luso.

En su descargo, Figo utilizó términos severos para calificar el desempeño del titular de la entidad con sede en Zúrich: "Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir" , disparó.

Asimismo, el portugués remarcó la supuesta pérdida de respaldo que enfrenta la conducción actual dentro del mapa del fútbol internacional. "Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz", enfatizó.

Para cerrar su mensaje, el histórico volante de la selección de Portugal concluyó con un categórico pedido de salida: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".

El pronunciamiento de Figo genera un fuerte impacto en la política del fútbol internacional, reavivando el debate sobre el liderazgo y la transparencia en la conducción de la FIFA.

Contexto de las palabras de Figo

El pedido de renuncia encabezado por Luis Figo y varios referentes del fútbol mundial se da en el marco de una tensión sin precedentes dentro del órgano rector del fútbol internacional.

La mecha que encendió el conflicto fue el polémico proyecto impulsado por la conducción de Gianni Infantino para privatizar y comercializar una parte de los derechos comerciales de las principales competencias de la entidad mediante la incorporación de inversores privados.

La iniciativa generó un rechazo masivo de escala global. Encabezados por la UEFA y sus 55 federaciones asociadas, el bloque europeo amenazó formalmente con boicotear los torneos organizados por la FIFA si el plan comercial seguía su curso. A este frente opositor se sumaron rápidamente otras confederaciones y ligas de peso, acorralando a la dirigencia del organismo.

Ante la amenaza de un quiebre institucional irreversible y la presión ejercida desde múltiples sectores del deporte, a Infantino no le quedó más margen que dar un paso atrás y dar por cancelado el proyecto. Sin embargo, la marcha atrás no fue suficiente para aplacar el malestar, abriendo una profunda grieta en el liderazgo del ente con sede en Zúrich.