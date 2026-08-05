Metió el gol de la victoria para Boca en un Superclásico, jugó dos Mundiales y se retiró

El futbolista puso fin a su carrera con 37 añoi, luego de un amplio recorrido en el fútbol internacional.

Meter un gol en un Superclásico inmortaliza a los jugadores. Su recuerdo queda en la memoria colectiva por lo que las noticias que luego se producen en torneo a ellos, tienen impacto diferente. Así ocurre esta semana con el retiro del uruguayo Nicolás Lodeiro , que jugó en Boca dos temporadas y fue campeón.

A los 37 años , el mediocampista ofensivo decidió colgar los botines. Este martes le notificó su determinación tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico de Nacional de Montevideo, institución en la que se formó y en la que eligió cerrar su trayectoria, justo en un momento complejo para el conjunto tricolor en lo deportivo.

Con esta resolución, el volante pone fin a casi dos décadas de carrera profesional. Su recorrido incluye pasos destacados por instituciones de Sudamérica, Europa y la MLS, sumado a una extensa etapa con la selección uruguaya: vistió la camiseta celeste en 60 partidos, alzó la Copa América 2011 en Argentina y dio el presente en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La historia de Lodeiro

Surgido de la cantera de Nacional, emigró rápidamente al Ajax de Países Bajos, donde cosechó dos trofeos de liga y una copa nacional. Tras su experiencia europea pasó por el fútbol brasileño defendiendo las camisetas de Botafogo y Corinthians, previo a su desembarco en Brandsen 805.

Su paso por Boca dejó huella: bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, se consagró campeón del Torneo de Primera División y de la Copa Argentina en 2015. En el recuerdo de los hinchas xeneizes quedó grabado a fuego el gol que le marcó a River en el Estadio Monumental para sellar el triunfo 1-0 en el superclásico de aquel año.

Posteriormente, tras la caída de Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2016, continuó su camino en los Seattle Sounders de Estados Unidos. Allí vivió una de sus etapas más brillantes: ganó dos títulos de la Conferencia Oeste y dos trofeos de la MLS, erigiéndose como uno de los futbolistas franquicia del torneo norteamericano.

El retorno a su país natal se concretó en 2025 para un último baile en el Bolso. Luego de festejar el campeonato uruguayo en el año de su vuelta, durante los últimos meses fue perdiendo continuidad dentro del once titular, alternando minutos desde el banco.

Se confirmó que Lodeiro deja Boca tras la Copa Libertadores.

La noticia de su retiro anticipado generó sorpresa en el fútbol uruguayo, dado que se produce en la previa del Torneo Clausura y a mitad de la temporada. Según trascendió desde su círculo cercano, se espera que en las próximas horas el propio futbolista realice una conferencia o comunicado oficial para detallar los fundamentos de su decisión.