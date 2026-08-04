La fuerte revelación de José Pekerman sobre su diálogo con Riquelme para ser DT de Boca

En los últimos años, principalmente durante la gestión de Juan Román Riquelme como presidente, a Boca se le ha complicado conseguir entrenadores de elite para que se hagan cargo del plantel profesional, un punto que debe mejorar debido a que todavía no se puede encausar en una racha buena a pesar de tener en sus filas a jugadores de la talla de Leandro Paredes , quien viene de disputar una final del mundo con la Selección argentina.

Los nombres llueven cada vez que el equipo busca a una persona en esa posición, pero una de las figuras que más se repite a la hora de nombrar posibles candidatos es José Pekerman , el experimentado director técnico que dirigió a la Selección argentina, de Colombia, Venezuela entre otros clubes. Este martes por la mañana, durante una participación en ESPN , reveló que existieron contactos, pero no en qué época.

"Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber", comenzó diciendo Pekerman en su relato.

Luego, profundizó: “En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar. En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté... Por eso, de alguna manera, como alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada”. De esta manera afirmó contactos pero fue claro en que nunca estuvo cerca de tomar el cargo.

¿PÉKERMAN ESTUVO CERCA DE DIRIGIR A BOCA? Esto contestó el histórico entrenador: "NO LLEGAMOS A AVANZAR NADA, PERO HUBO CHARLAS".



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Los "9" que suenan en Boca: uno jugó el Mundial 2026 y otro brilló en Europa

Boca todavía sigue pasando páginas de su libro donde tiene anotado a los jugadores que interesan para reforzar la delantera de su equipo por la lesión de su goleador Adam Bareiro. Luego de que se baje de las negociaciones por David Romero y Lucas Passerini, por los que entienden que pedían una suma de dinero elevada a la que creen que cuesta realmente, trascendió que el club de La Ribera sigue buscando nombres para avanzar en las negociaciones.

Quiénes son los jugadores que suenan en Boca

Según se conoció. el club está interesado en fichar al ecuatoriano Enner Valencia, un experimentado jugador que tiene una larga trayectoria en clubes por West Ham (Inglaterra), Fenerbahce (Turquía) Internacional de Porto Alegre (Brasil), entre otros.

El futbolista actualmente está sin club y viene de ser titular en Ecuador durante el Mundial 2026. Fue una de las piezas elegidas por Sebastián Beccacece para el once inicial que puso en el certamen ecuménico y en las últimas semanas sonó también en Talleres de Córdoba, club con el cual habría tenido todo arreglado pero decidió frenar el pase a último momento.

Un delantero en Europa podría llegar a Boca

Hace varios mercados de pases que el nombre de Chimy Ávila suena para ser refuerzo de Boca. Sin embargo, esta vez, pareciera que hay más chances de que el pase se haga realidad. Es que el jugador de 32 años quedó libre del Real Betis Balompié de España y busca nuevo club para continuar su carrera profesional.

Uno de los puntos claves para la negociación es que el futbolista tendría decidido regresar al país para estar cerca de su familia. En enero, el jugador había sido consultado sobre el interés del xeneize antes de inclinarse por Adam Bareiro: "Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol".

Días más tarde, su representante había dicho: "Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy".