Video inédito: Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la selección

El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió inolvidable. Durante los festejos posteriores al partido, los jugadores desplegaron una bandera que decía "las Malvinas son argentinas" , y ese gesto generó una fuerte repercusión.

Este sábado, una fanática compartió en redes sociales un video inédito que hasta entonces no se había visto. En las imágenes se registra el preciso instante en que esa bandera llegó a manos de los futbolistas. Ella misma contó en la publicación que no se había dado cuenta de lo que estaba filmando en ese momento, y que recién al revisar sus archivos dos semanas después del regreso del Mundial descubrió la escena. "Fue tremendo", expresó.

En las tomas se ve a Giovani Lo Celso , que en ese encuentro no había tenido minutos de juego, recogiendo la tela del césped. Al leer lo que decía, la mostró hacia la tribuna y, junto a Lisandro Martínez y Cristian Romero , la sostuvieron mientras saltaban y cantaban. Después, el volante del Betis la extendió sobre el campo de juego. Los fotógrafos presentes captaron la acción y las imágenes no tardaron en volverse virales .

Tras el partido, empezaron a circular preguntas en las plataformas digitales sobre el origen de esa bandera. La curiosidad creció hasta que un usuario identificado como @Milo20154 publicó una foto nunca antes vista, donde se veía la misma tela apoyada sobre un mueble, aparentemente en una habitación de hotel. En el mensaje adjunto explicó: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel".

Por otra parte, en declaraciones recientes, el presidente Javier Milei se refirió al episodio y criticó el accionar de los jugadores, señalando que no forman parte del cuerpo diplomático y que su actitud fue imprudente. También remarcó que el deporte no debería utilizarse como vehículo para expresiones políticas, y reiteró que la recuperación de las islas debe darse por vías diplomáticas. Mientras tanto, la FIFA ya abrió una investigación para determinar si esa manifestación puede ser considerada una infracción al reglamento, que prohíbe expresamente los actos de carácter político.