Hallaron muerto al niño de 6 años que era intensamente buscado en piletones del EPAS

Tras horas de búsqueda en las instalaciones del organismo provincial, este martes se confirmó el fallecimiento del menor. Conmoción en el barrio Confluencia.

Momento en que el vehículo del Cuerpo Médico Forense ingresaba al predio del EPAS.

La intensa búsqueda de Tahiel Herrera, el niño de 6 años con autismo que era buscado desde la noche del lunes en el barrio Confluencia de Neuquén, tuvo el peor desenlace. Durante la madrugada de este martes se confirmó su fallecimiento, luego de un amplio operativo desplegado en el predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), sobre calle Tronador.

La desaparición había generado una profunda conmoción desde poco después de las 20 del lunes, cuando, según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el pequeño salió de la vivienda de un familiar en un momento de descuido e ingresó al predio del EPAS, donde se le perdió el rastro.

En las primeras horas del operativo, la principal preocupación de los rescatistas era que el niño hubiera caído a alguno de los tanques utilizados por la empresa para el tratamiento de aguas servidas, una hipótesis que motivó un importante despliegue de recursos.

Omar Novoa

Según relataron algunos vecinos, en el ingreso al predio, se encuentra un portón que habitualmente está abierto. Allí también hay una garita de seguridad.

El trágico desenlace fue confirmado por la presidenta de la comisión vecinal del barrio Confluencia, María Eva Arriagada, a LM Neuquén, quien transmitió su profundo dolor por el hecho. "Es tan triste todo esto. Ojalá Dios les dé consuelo a su corazón", aseguró.

Omar Novoa

Un amplio operativo durante toda la noche

Desde que se dio aviso de la desaparición, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Neuquén, personal de salud y Bomberos Voluntarios, mientras decenas de vecinos se acercaron para acompañar a la familia y seguir de cerca el desarrollo de la búsqueda.

Durante varias horas no hubo información oficial sobre el resultado del operativo y el procedimiento se manejó con un fuerte hermetismo, mientras crecían la incertidumbre y la angustia entre familiares, allegados y vecinos. En paralelo, la imagen del niño comenzó a difundirse masivamente a través de las redes sociales.

Poco después de la medianoche, el operativo continuó con la presencia de personal especializado. Pasadas las 0.30 de este martes arribó al lugar un vehículo del Poder Judicial de Neuquén y una unidad de traslado del Cuerpo Médico Forense.

Con el correr de la madrugada se confirmó oficialmente el fallecimiento de Tahiel Herrera. Por estas horas, la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y avanzar con las pericias correspondientes.