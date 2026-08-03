Rolando Figueroa: "Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos"

El gobernador de Neuquén redactó un proyecto de ley que enviará a la Legislatura en las próximas horas. Se asegura que ingresaría este lunes.

Se conoció este fin de semana que el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , enviará a la Legislatura un proyecto de ley para garantizar que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La novedad se conoció a pocos días de que el Senado de la Nación debata las modificaciones que el gobierno nacional impulsó a la Ley de Tierras. Figueroa se anticipará y enviará su proyecto en las próximas horas, se asegura que el lunes.

También se supo que el gobernador le pidió a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que proponga un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros , en todo el país. Eso en forma independiente del resguardo que se establecerá en Neuquén, para garantizar la protección de los recursos naturales de dominio provincial.

El gobernador propondrá la modificación de la Ley Provincial 263 de tierras para que, además, la adjudicación de esas tierras fiscales se oriente al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos.

El Senado debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen para la compra de tierras rurales.

El debate de tierras en el Senado

Mientras se acerca el debate previsto para el 6 de agosto en el Senado de la Nación sobre la modificación de la Ley de Tierras, se aseguró que el contenido real del proyecto que llegará al recinto ha sido modificado, por lo que las provincias no perderán derechos.

Durante el trabajo en comisión se incorporaron cambios que modificaron aspectos centrales de la propuesta. El proyecto cambió respecto de las competencias entre la Nación y las provincias al reconocer que cada jurisdicción conserva la potestad de establecer el régimen jurídico aplicable sobre las tierras dentro de su territorio. En el caso de Neuquén, como se dijo, fortalecerá la defensa de su patrimonio y con ello de su propia identidad.

Por otro lado, las modificaciones incorporadas al proyecto mantienen límites importantes. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles específicos para empresas con participación estatal extranjera. Al mismo tiempo, la iniciativa incorpora cambios vinculados con la protección de la propiedad privada, las expropiaciones, las indemnizaciones y las ocupaciones temporarias, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica.

La senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Postura definida de Neuquén

Neuquén tiene el asunto resuelto a partir de una política bien definida al respecto: defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica para quienes viven, producen e invierten en la provincia.

El proyecto, que en realidad se llama de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, está -como suele decirse- en boca de todos. Se entiende que, por haber sido enviado por el Gobierno Nacional, los senadores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, votarán a libro cerrado. Mientras que la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, analizará detenidamente su decisión. De lo que no hay dudas es de que Corroza comulga con el pedido de que la potestad para resolver sobre las tierras quede en las provincias.

Desde esta concepción, se considera que la provincia no debe resignar su capacidad de decidir sobre su propio desarrollo y que la seguridad jurídica no implica transferir la titularidad de la tierra, sino establecer reglas claras que permitan la inversión y el crecimiento.

Un ejemplo de esta política es lo que ocurre con la actividad hidrocarburífera. Cuando una empresa recibe una concesión para explotar un área, la Provincia conserva la titularidad de la tierra y otorga únicamente los derechos necesarios para desarrollar la actividad.

Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales asignadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas del mundo, que decidieron invertir en la provincia sin que ello implicara la transferencia de la propiedad de las tierras.

Regularización en Neuquén

Esa misma seguridad jurídica permitió avanzar en un proceso histórico de regularización de tierras provinciales ocupadas desde hace años o incluso décadas por crianceros, pequeños productores y emprendedores que contribuyen con su trabajo al desarrollo neuquino.

Una de las políticas más recientes que surgió con este mismo enfoque es Neuquén Habita, el plan provincial impulsado por Figueroa que busca dar respuesta al acceso a la vivienda y que contempla no sólo la asignación de créditos sino la regularización dominial de aquellas viviendas construidas a lo largo de la historia provincial con recursos públicos. Eso ya permitió que 1.500 familias accedieran finalmente a la escritura de su casa, mientras otras 500 continúan en proceso de gestión. La proyección para el próximo año es otorgar al menos 3.500 nuevas escrituras.

Planificar, ejecutar y acompañar a quienes eligen Neuquén implica mirar las inversiones -desde las más grandes hasta las más pequeñas- como parte de un proceso en el que el Estado provincial establece las condiciones para el desarrollo actual y para la etapa posterior a Vaca Muerta.

Con ese objetivo, el gobierno diseñó Invierta en Neuquén, una herramienta destinada a impulsar proyectos de inversión productiva mediante exenciones impositivas, además de estabilidad fiscal por 10 años para los proyectos aprobados. Hasta ahora, 160 empresas manifestaron interés en acceder a estos beneficios y están elaborando sus proyectos.

Todas estas medidas forman parte de una política de Estado orientada a consolidar el uso y la propiedad privada de la tierra. Para Neuquén, la seguridad jurídica se construye con un Estado que establece reglas claras, protege el dominio provincial y genera las condiciones necesarias para que las familias, los productores y los inversores puedan desarrollarse en la provincia.