Copa Davis en Neuquén: la contundente frase de Rolando Figueroa y posibles invitados de lujo

En una conferencia de prensa especial, la organización dio detalles, en conferencia de prensa, sobre cómo será la superficie donde Argentina enfrentará a Turquía en septiembre por la Copa Davis . Además, se adelantó el precio y el día que estarán las entradas en venta.

Por otro lado, deslizaron la posibilidad de que figuras históricas puedan estar presentes para celebrar un aniversario muy especial: los diez años de la conquista de la histórica Ensaladera de Plata.

El seleccionado argentino volverá a jugar sobre carpeta indoor después de más de una década. La última oportunidad fue la recordada final de 2008 frente a España en Mar del Plata. "La cancha llega al país, en unos días se hace la mezcla y se hace la cancha. Queda como las del US Open o en los mejores espectáculos del mundo.

La ITF nos exige tener una cancha de primer nivel para que esto se lleve adelante”; sostuvo Mariano Zabaleta, vice de la AAT.

Maria Isabel Sanchez

La elección de la superficie no fue casual. El calendario internacional también pesó al momento de tomar la decisión. "Van a venir de jugar el US Open, en cancha dura. Sería lo más lógico que se juegue en esta superficie porque después ellos siguen la gira europea y asiática en dura. Depende el rival, también elegimos la cancha, en este caso estaba la posibilidad para jugar en rápida", explicó Agustín Calleri.

La decisión responde al análisis deportivo que realiza la Asociación Argentina de Tenis antes de cada serie, buscando una superficie que beneficie al equipo nacional sin perder de vista el calendario previo y posterior a la serie de los jugadores.

Entradas desde $80.000 y una capacidad cercana a las 3.500 personas

Durante la presentación oficial también se confirmó uno de los datos más esperados por los fanáticos. "Estimamos que la capacidad del Ruca Che va a estar entre las 3.500 plazas. Estamos trabajando para que a partir del jueves estén en venta las entradas en la ticketera Entrada Uno. Van a estar a partir de $80.000", afirmó Josefina Codermatz, ministra de Deportes de Neuquén.

La expectativa es alta y desde la organización consideran que la demanda será importante, teniendo en cuenta que será la primera vez que la Copa Davis llegue a la Patagonia.

"El Estado no pone ni un centavo"

Uno de los conceptos que más remarcó el gobernador Rolando Figueroa en la mañana del sábado fue el esquema de financiamiento del evento. "Para aclarar, esto fue organizado de tal manera que el Estado no pone ni un centavo. Nosotros muy enfocados en donde tenemos que invertir los recursos públicos. Este es un evento que se auto sustenta, por eso la importancia de los sponsors y la venta de entradas", aseguró.

Maria Isabel Sanchez

Además despejó cualquier duda respecto al reparto de invitaciones y entradas al evento. "No se va a regalar ni una entrada, para que quede claro. No hay entradas para ningún funcionario y nada que se le parezca. La idea es poder trabajar como corresponde en este tipo de acontecimientos", enfatizó.

El costo cero para la provincia viene atado al sponsoreo principal de YPF y distintas empresas del sector energético como Panamerican Energy y Plus Petrol.

Neuquén podría reunir a las leyendas del tenis argentino

La serie también tendrá un fuerte componente emotivo, ya que en este 2026 se cumplen diez años de la histórica conquista de la Copa Davis obtenida en Croacia y la Asociación Argentina de Tenis buscará aprovechar la ocasión para reunir nuevamente a buena parte de aquellos protagonistas.

"Este año se cumplen 10 años de la obtención de la Copa Davis. Nosotros invitamos siempre a venir a la serie, se las haremos llegar y ojalá que puedan venir a Neuquén", mencionó Calleri.

Maria Isabel Sanchez

Otra de las figuras mas importantes y queridas del tenis argentino fue nombrada como posible visita al suelo neuquino. "Por lo que comentaba Mariano (Zabaleta), Gaby Sabatini por ahí va a estar. No sé Juan Martín (Del Potro), pero vamos a invitar a todos los ex jugadores como hacemos siempre en todas las Copas Davis", agregó.

La posibilidad de reunir en el Ruca Che a figuras como Sabatini y a integrantes del equipo campeón de 2016 le agregaría un atractivo extra a un evento que ya es histórico para la provincia.