La Copa Davis en Neuquén ya es una realidad: así fue la presentación del evento que pondrá a la provincia en los ojos del mundo

Después de meses de expectativa, rumores y hasta algún adelanto involuntario, la Copa Davis se convirtió en una realidad. Neuquén presentó oficialmente la serie que el seleccionado argentino disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che ante Turquía, en un acontecimiento que volverá a colocar a la provincia en el centro de la escena deportiva internacional .

La conferencia, realizada en la sala de convenciones Domuyo, en la Isla 132, fue encabezada por el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri ; su vicepresidente, Mariano Zabaleta ; el gobernador, Rolando Figueroa ; el intendente, Mariano Gaido ; la ministra de Deportes, Cultura y Juventud, Josefina Codermatz y el CEO de YPF, Horacio Marín.

También estuvo el presidente de la Federación Neuquina de Tenis, Pablo Piloto , uno de los principales impulsores para que la competencia desembarque en la Patagonia. Además, contó con representantes de las principales firmas que financiarán el evento.

La presentación dejó un desafío que trasciende al tenis. La Davis llega para mostrar a Neuquén al mundo, bajo la bandera de "Federalizar el tenis".

Maria Isabel Sanchez

El sueño de federalizar el tenis llegó a la Patagonia

Uno de los más emocionados fue Mariano Zabaleta, quien reveló un vínculo muy especial con la región: "Tengo solamente palabras de agradecimiento. Mucha felicidad por estar acá sentado. Mi madre es de General Roca, así que tengo un pasado en la Patagonia. Me da mucha alegría, después de tantos años, estar aquí con este gran evento que estamos por anunciar", sostuvo.

El vicepresidente de la AAT destacó la decisión política que permitió concretar la llegada de la Davis: "Muchas gracias al Gobernador por darnos esta oportunidad, y a Horacio (Marín), que son las dos personas que comparten, según mi criterio, nuestra visión de llevar el tenis —el deporte que más amamos—, junto con Agustín y toda la gente del tenis, a lo largo y a lo ancho de Argentina", mencionó.

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Al mismo tiempo, explicó el verdadero objetivo: "Creemos que es una oportunidad única. Que todos los niños tengan la posibilidad de ver a los mejores tenistas del mundo jugando aquí, en Neuquén, es un sueño y una oportunidad. Esa oportunidad nos la están dando ellos, y para nosotros es muy importante porque debemos fomentar el tenis, hacerlo crecer y enamorar a los niños y a las niñas".

Calleri: "El fanático no siempre tiene que viajar a Buenos Aires"

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis recordó el largo trabajo para que el certamen llegue al interior y salga de la capital, donde "todo sucede": "Quiero agradecer al gobernador por recibirnos, a Mariano (Gaido), intendente de la ciudad, y a Horacio (Marín) por ser parte de la familia del tenis como principal sponsor de la Asociación", afirmó.

También destacó la insistencia de la dirigencia neuquina: "Pablo Piloto, presidente de la Federación, es un gran insistidor. Damos fe de que siempre está pidiendo torneos y eventos para Neuquén y la Patagonia", remarcó.

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Para Calleri, el gran desafío es romper definitivamente con el centralismo deportivo y llevar el tenis a todas las provincias: "Es un placer estar aquí con este lanzamiento de la Copa Davis en la Patagonia. Como somos del interior, sabemos lo que cuesta tener este tipo de eventos, y siempre trabajamos para federalizar el tenis", declaró el extenista cordobés.

"Sabemos que la mayoría de los eventos se nuclean en Buenos Aires, y tener la posibilidad de ver a los mejores tenistas argentinos —porque a nivel mundial somos una de las grandes potencias— es algo muy valioso", puntualizó.

La federalización pone como punto principal a las personas que viven en las provincias, para que los eventos lleguen a ellas sin obligarlas a viajar a Buenos Aires: "Siempre buscamos que el evento se acerque a la gente, al fanático, para que no tenga que trasladarse siempre a la capital", insistió.

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El extenista también remarcó el impacto económico de la serie: "Sabemos lo importantes que son estos eventos para la provincia, no solo en lo deportivo, sino también en lo turístico, porque Neuquén se verá a nivel mundial", aseguró.

Tras recorrer el Ruca Che, dejó grandes sensaciones sobre lo que serán los duelos ante Turquía: "Espero que no sea ni la primera ni la última vez aquí. Recorrimos el estadio y la verdad nos encantó", reconoció.

La frase que anticipó todo y el momento más distendido

Semanas atrás, durante una entrevista en un streaming nacional, Horacio Marín, CEO de YPF, había deslizado por primera vez que la Copa Davis podía jugarse en Neuquén. Aquella declaración sorprendió incluso a los propios dirigentes del tenis, que trabajaban con absoluta reserva.

Esta vez, ya con el anuncio oficializado, declaró con humor, rompiendo cierta formalidad, al recordar la elección de la sede: "Estoy feliz de que sea en Neuquén y de haber sumado el granito de arena para que así sea. Me preguntaron: '¿A dónde vamos?'. No lo voy a decir porque me van a cagar a trompadas desde otros lados. Dije: 'Vamos a Neuquén'", declaró.

También destacó el trabajo conjunto entre las principales empresas energéticas: "No me quiero olvidar de Vaca Muerta, porque lo estamos haciendo con Vista, Pan American y Pluspetrol; somos los cuatro los que auspiciamos", afirmó.

El Ruca Che vuelve a ser internacional

La ministra Josefina Codermatz confirmó que el objetivo no termina con la Copa Davis: "Con la participación de Pablo Piloto, presidente de la Federación Neuquina de Tenis, estamos trabajando muy bien para desarrollar campus y clínicas, y dejar capacidad instalada en la provincia", aseguró.

La funcionaria puso en valor las obras realizadas en el histórico estadio, que cumplió 30 años: "Quiero destacar el Estadio Ruca Ché, que se está poniendo en valor por decisión de gobierno. Desde que inició esta gestión, se están realizando obras para que el estadio vuelva a entrar en el circuito nacional e internacional", continuó.

Maria Isabel Sanchez

La ministra insistió y dejó ver que vendrán más eventos: "Queremos poner a Neuquén como faro del desarrollo deportivo en el país y en el mundo", concluyó.

Gaido: "Neuquén está preparada"

El intendente Mariano Gaido remarcó el crecimiento de la ciudad en los últimos años: "Neuquén se ha transformado en una capital turística, en una provincia turística que ya lo era, pero con mucha más potencia", dijo.

Para el jefe comunal, la Copa Davis confirma ese crecimiento: "La Copa Davis que sucede en la ciudad habla de la jerarquía, de que estamos preparados con un Ruca Ché emblemático, un estadio que es la casa de la gente", sostuvo.

Figueroa: "El deporte activa el turismo"

El gobernador cerró el acto poniendo el foco en el impacto económico de este tipo de competencias: "Lo importante es que estamos jugando aquí con el equipo de la Davis, con el equipo de Argentina, Neuquén e YPF", aseguró.

Además, recordó otro hito deportivo del estadio: "Estamos haciendo un esfuerzo para traer nuevamente un evento de jerarquía mundial a la provincia, en un lugar tan emblemático que acaba de cumplir 30 años, donde también nació una de las grandes satisfacciones que tuvimos en la Argentina, como la Generación Dorada", repasó.

Maria Isabel Sanchez

Y expresó su deseo de tocar con esa varita al tenis: "Esperemos que esta suerte también se la podamos volcar al tenis".

Con la llegada de la Davis, desde todos los estratos provinciales entienden que trasciende lo deportivo: "Estoy convencido de que, de la mano de estos acontecimientos, existe un crecimiento en el dinero circulante que se inyecta en cada una de las regiones", aclaró.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 19 y 20 de septiembre, el Ruca Che volverá a vestirse de gala, esta vez para la histórica Copa Davis, un evento que marcará un antes y un después para el tenis patagónico. Además, buscará dejar mucho más que dos jornadas de competencia: la posibilidad de que miles de chicos neuquinos descubran el deporte viendo de cerca a los mejores jugadores del país, y que Neuquén vuelva a mostrarse ante el mundo como sede de los grandes acontecimientos deportivos.