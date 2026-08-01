Agustín Calleri, mano a mano con LM Neuquén: la importancia de jugar en el interior y un aviso sobre Fran Cerúndolo

El presidente de la AAT encabezó la presentación en sociedad de la Copa Davis y brindó una entrevista en la que dejó muchas certezas.

Agustín Calleri forma parte de los deportistas profesionales que se transformaron en dirigentes políticos y también de su disciplina. Primero lo hizo en Córdoba, luego como diputado y desde 2018 es presidente de la Asociación Argentina de Tenis , que este sábado al mediodía desembarcó en Neuquén para presentar la Copa Davis.

Luego de la conferencia de prensa formal con las autoridades locales, Calleri brindó una entrevista mano a mano con LM Neuquén en la que habló del histórico evento, pero también repasó el momento del tenis argentino y cómo comenzó su gestión hace ocho años.

"Estamos muy contentos de estar en Neuquén, siguiendo con la federalización del tenis, que es lo que a nosotros nos gusta y por lo que siempre trabajamos, buscando acercar el deportista se acerque a la gente y no la gente se acerque al deportista. Siempre tenemos ese puntapié inicial para las fechas que hacemos", comenzó diciendo el cordobés, que le agradeció especialmente al gobernador Figueroa, el intendente Gaido y a Horacio Marín, de YPF.

Maria Isabel Sanchez

El 19 y 20 de septiembre, Argentina enfrentará a Turquía en una serie al mejor de cinco partidos en el Ruca Che.

"Es la sexta provincia y la más al sur donde se va a jugar la Copa Davis en el país. Nos encontramos con un estadio Ruca Che espectacular, muy lindo. Todo lo que es las instalaciones hoteleras, la gastronomía, la conexión aérea, que en eso también se fija mucho la ITF, el ente que regula la Copa Davis. Da todo para que Neuquén reciba este evento internacional, que va a posicionar a Neuquén a nivel mundial", afirmó.

Además, Neuquén podría recibir otros eventos a futuro: "para nosotros es saber que podemos contar con una provincia para seguir desembarcando con estos eventos, no solo en la rama masculina, sino también a la femenina. Y que esto no sea una actividad que quede aislada en el tiempo, sino buscar volver. Los jugadores cuando se sienten cómodos quieren volver"

La superficie, un tema clave

Si bien algunos especularon con la chance de poner polvo de ladrillo en el Ruca Che, desde la AAT y los propios jugadores nunca hubo dudas. La superficie será una carpeta que se trae desde España especialmente para estadios bajo techo.

"La superficie se arma rápido, creo que en diez días está armada. Se eligió porque los jugadores ya vienen jugando en cemento y después continúan la gira. Cuando les planteamos la idea de hacerlo así, dijeron que sí, en ningún momento pusieron en duda cambiar la superficie. Después el tema de las pelotas lo verán ellos con el capitán. Pero la verdad que fue muy atinado que ellos eligieran conservar la superficie rápida para esta serie y a nosotros también nos simplifica, porque tener que buscar un lugar de polvo de ladrillo saliendo del invierno no es fácil tampoco. Y nosotros siempre buscamos el interior, así que estamos muy contentos de estar acá", subrayó.

La conformación del equipo se sabrá después del US Open, que termina el 13 de septiembre.

Calleri sabe de batallas representando al país

Agustín fue parte del equipo argentino en más de una oportunidad y sobre jugar para Argentina en la Davis contó: "Es lo que se ve cuando cualquier selección de la argentina se presenta en cualquier deporte. La sensación y el sentido de pertenencia que tenemos por defender los colores de la selección argentina de tenis. Yo cuando jugaba siempre lo desarrollaba mi mejor tenis jugando en Copa Davis. Una de mis mejores victorias fue en Copa Davis. Lo viví de manera muy especial".

"No es lo mismo que en la tele"

La chance que tendrán las 3500 personas que compren sus entradas es única. Un evento que toda la vida se vio por televisión llegará al Ruca Che.

"Verlo en vivo no es lo mismo que verlo en tele. En vivo se ve mucho más la velocidad de la pelota y el ruido, sobre todo cuando es indoor, Mucho más. Recién hablaba con Horacio (Marín, de YPF) que cuando pegue Fran Cerúndolo, que es un jugador que le pega muy fuerte a la pelota, lo que va a retumbar, va a sorprender mucho", avisó.

En esa respuesta, casi sin querer, Calleri dejó en claro que si sale todo bien, la mejor raqueta argentina en la actualidad estará presente.

Maria Isabel Sanchez

"Por eso traer estos eventos al interior se lo valora mucho más, porque en Buenos Aires siempre está poblado de eventos y no se le da la misma importancia, entonces tratamos de venir al interior", agregó.

Cómo ve el tenis argentino

Calleri, que estuvo acompañado por su vicepresidente, Mariano Zabaleta, formó parte de lo que se llamó "La Legión", un grupo de tenistas que compitieron al más alto nivel internacional e hicieron de la Davis una sentimiento nacional.

"Nosotros no hacemos comparaciones, no nos gusta. La Legión fue una camada y ya se terminó. No somos de esperar otra legión. Estos chicos de hoy juegan muy bien. En la época nuestra teníamos dos o tres, cómo les decíamos, 'los extraterrestres', David (Nalbandian), Guille (Coria), y después Juan Martín (Del Potro), que eran jugadores distintos. Pero yo creo que los jugadores que tenemos ahora, que son muy importantes, tienen herramientas para ser top ten. Yo creo que pasa por una cuestión de convencimiento de ellos, porque el tenis lo tienen. Pero ya es muy personal", finalizó.