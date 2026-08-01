En 13 fotos: así fue la presentación oficial de la Copa Davis en Neuquén

El lanzamiento oficial se realizó este sábado. Contó con la presencia de importantes referentes del tenis argentino y autoridades provinciales y locales.

El Centro de Convenciones Domuyo fue el escenario elegido para el lanzamiento oficial de la Copa Davis en Neuquén.

Con la presencia de los máximos exponentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y autoridades de Neuquén, este sábado se realizó la presentación oficial de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía que se jugará en el estadio Ruca Che de Neuquén el próximo 19 y 20 de septiembre.

La conferencia de prensa comenzó a las 11 y fue transmitida en vivo por RTN en Youtube. Encabezaron la misma, del gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) , Agustín Calleri y Mariano Zabaleta; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Para recibir la competencia, el estadio Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo, una superficie elegida en conjunto con los jugadores argentinos debido a que la serie se disputará inmediatamente después del US Open.

La serie también marcará el debut como local de Javier Frana como capitán del equipo argentino y se desarrollará en el marco del décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016.

Las entradas

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura Josefina Codermatz, dio detalles de como será la venta de entradas, una de las preguntas e inquietudes más recurrentes sobre el evento en los últimos días.

Si bien falta ultimar detalles, en principio serían 3500 localidades que podrían estar a la venta a partir del jueves a través de la plataforma Entrada Uno. ¿El valor? Desde 80 mil pesos.

Las fotos de la presentación

Maria Isabel Sanchez

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