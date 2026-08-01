Se presenta oficialmente la Copa Davis en Neuquén: todo lo que hay que saber

El Gobierno provincial, la Asociación Argentina de Tenis e YPF encabezarán el lanzamiento oficial de la serie entre Argentina y Turquía.

Neuquén vivirá este sábado un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia uno de los eventos deportivos más importantes de su historia. Desde las 11 se realizará la presentación oficial de la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial entre Argentina y Turquía , que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

El acto será encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y contará con la participación del intendente Mariano Gaido; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) , Agustín Calleri y Mariano Zabaleta; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes brindarán detalles de la organización del evento.

La conferencia será transmitida en vivo por Radio y Televisión del Neuquén (RTN) a través de su canal de YouTube y marcará el lanzamiento oficial de una serie que convertirá a Neuquén en sede de la Copa Davis por primera vez.

La provincia pasará a integrar el grupo de sedes argentinas que recibieron la competencia, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, será la serie más austral organizada por el país.

Días atrás, el presidente de la AAT, Agustín Calleri, había anticipado la importancia de esta presentación. "Venimos muy bien con los preparativos. Es más, el viernes estoy viajando hacia Neuquén porque el sábado tenemos la conferencia de prensa donde va a estar el gobernador de la provincia y el presidente de YPF, el señor Marín", señaló en una entrevista con Cadena 3.

Calleri también destacó el significado de llevar la competencia a la provincia. "Para nosotros es una alegría seguir federalizando el tenis. Es la primera vez que se juega tan al sur una Copa Davis. Muy contento por ese lado", afirmó.

Cómo será la serie en el Ruca Che

Para recibir la competencia, el estadio Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo, una superficie elegida en conjunto con los jugadores argentinos debido a que la serie se disputará inmediatamente después del US Open.

"Va a ser una experiencia linda, nueva, porque vamos a jugar en superficie indoor, en superficie dura. Coincidimos y lo charlamos con los jugadores. Como ellos vienen de jugar en cemento, que va a terminar el US Open, van a jugar Copa Davis y después van a seguir jugando en cemento en la gira europea o en la gira asiática. Ellos lo vieron con buenos ojos que sea en la misma superficie donde ellos van a seguir desarrollando la actividad", explicó Calleri.

La serie también marcará el debut como local de Javier Frana como capitán del equipo argentino y se desarrollará en el marco del décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016.

Además de buscar la clasificación a los Qualifiers 2027, Argentina intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la competencia. Actualmente, el equipo nacional acumula un registro de 99 triunfos y 75 derrotas.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, mientras continúa la expectativa por la confirmación de la venta de entradas para la serie.