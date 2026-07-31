Infantino dio marcha atrás con el proyecto FIFA Forward Enterprise tras el rechazo de tres confederaciones

Gianni Infantino anunció que la iniciativa FIFA Forward Enterprise no avanzará luego de las críticas de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática.

La caída del proyecto FIFA Forward Enterprise es una derrota para Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , anunció este viernes que el organismo desistirá de avanzar con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) , una iniciativa que contemplaba la comercialización de derechos y eventos organizados por la entidad mediante la participación de privados. La decisión llegó luego del fuerte rechazo expresado por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la FIFA, Infantino explicó que la propuesta fue retirada tras constatar que había generado una fuerte división entre las asociaciones miembro y las distintas confederaciones, lo que terminó por frustrar su implementación.

En el inicio de su mensaje, el dirigente defendió el objetivo original de la iniciativa y sostuvo que buscaba fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global, especialmente en aquellos países con menos recursos.

"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", expresó.

Infantino recordó además que el avance del proyecto siempre estuvo condicionado a contar con el respaldo mayoritario de las asociaciones miembro y a un proceso de consulta con el Consejo de la FIFA, las confederaciones continentales y otros actores vinculados al fútbol.

La oposición de las confederaciones

Sin embargo, el presidente de la FIFA reconoció que, tras analizar las distintas posiciones, el escenario cambió.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar", señaló.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

En ese sentido, remarcó que la prioridad de la organización sigue siendo mantener la unidad dentro del fútbol internacional y confirmó el retiro definitivo de la iniciativa.

"Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", afirmó.

El próximo paso de la FIFA

Pese a dar de baja el proyecto, Infantino aseguró que buscará abrir una nueva instancia de diálogo con las distintas partes involucradas para debatir futuras estrategias de desarrollo.

"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", concluyó el presidente de la FIFA.