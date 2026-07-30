Bombazo de la UEFA contra Infantino: sus selecciones y equipos dejarán de jugar torneos FIFA

En un comunicado emitido este jueves, la entidad que comanda Ceferin se mostró en contra de los cambios que quiere introducir el presidente de FIFA.

El plan de Gianni Infantino de abrirle la puerta a los fondos de inversión en la Copa del Mundo ya tiene su primera gran víctima: la unidad europea. Este jueves, tras una reunión urgente, las 55 asociaciones que integran la UEFA resolvieron plantar bandera y advertir que no jugarán ni un solo partido de los torneos FIFA si la venta de acciones se concreta. El mensaje fue claro, sin vueltas y con un tono que no admite negociación .

La UEFA, con el esloveno Aleksander Ceferin (foto) al frente, salió a cruzar la línea que trazó la FIFA y dejó sobre la mesa una amenaza que puede partir al fútbol mundial en dos.

"Ninguna selección nacional de la UEFA participará en competencias de la FIFA mientras estas propuestas sigan en pie", sentenciaron en un comunicado que ya circula como reguero de pólvora por todas las federaciones.

El argumento europeo es contundente: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta". La frase, publicada en el sitio oficial de la confederación, no fue un simple desplante: es la declaración de principios de un organismo que ve en el plan de Infantino una amenaza existencial.

Pero la cosa no quedó en un flor de discurso. La UEFA fue al hueso y calificó la propuesta de la FIFA como un "ultimátum" encubierto. Según su visión, el organismo que preside Infantino no está abriendo un debate democrático, sino imponiendo un modelo por la fuerza: "No se trata de una decisión democrática, sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial", dispararon sin anestesia.

El calendario, en la mira

La amenaza de boicot no es un papel mojado. Si el conflicto se profundiza, los primeros torneos en la cuerda floja aparecen en el horizonte cercano. En septiembre, Polonia será sede del Mundial Femenino Sub 20, con seis selecciones europeas clasificadas: la anfitriona, más España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. Un mes después, en octubre, llegarían los playoffs del Mundial Femenino mayor, con Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales en carrera. Y más adelante, el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos y el gran certamen de mayores en Brasil, programado para junio y julio de 2027.

En la rama masculina, el panorama tampoco se salva. Qatar recibirá el Mundial Sub 17 entre noviembre y diciembre de 2026 (ahora se juega todos los años), mientras que el Sub 20 de caballeros tiene sede compartida para 2027 entre Azerbaiyán y Uzbekistán. Todos esos torneos, tal como están las cosas, quedarían vacíos de equipos europeos si la FIFA insiste con su plan.

El negocio que desató la tormenta

¿Qué fue lo que encendió la furia de Ceferin y compañía? La FIFA quiere crear una empresa que concentre sus principales joyas: el Mundial masculino, el femenino y el de Clubes. Según reveló The Times, la idea es vender entre el 20 y el 30 por ciento de ese paquete a inversores privados, con una valoración implícita de 20 mil millones de dólares. El objetivo final: recaudar más de 10 mil millones en los próximos cuatro años para repartir entre sus 211 asociaciones miembro.

Infantino salió a bancar el proyecto con la clásica arenga de que el fútbol es "un extraordinario motor de desarrollo humano y social" y que su plan busca "liberar el potencial comercial" de la FIFA. También insistió con que cada asociación miembro debería poder "forjar su propio futuro sin depender de otros", una frase que suena a federalismo pero que en Europa interpretaron como una licuadora de su poder histórico.

Cabe mencionar que el grupo de inversionistas posibles está vinculado a aliados de Donald Trump.

El duro comunicado de la UEFA contra Gianni Infantino.

"El fútbol no se hipoteca por dinero"

La respuesta de la UEFA no se hizo esperar. Ya el martes habían soltado un primer comunicado en redes sociales advirtiendo que esto "traspasa una línea que nunca debería cruzarse". Pero este jueves, con el boicot ya sobre la mesa, subieron la apuesta al máximo.

El documento europeo es lapidario: advierte que meter inversores externos en la toma de decisiones "cambia para siempre" el fútbol, porque subordina el calendario, los formatos y hasta las reglas de juego a la rentabilidad comercial. "Ese modelo no tiene cabida en el fútbol mundial", sentencian, y agregan que los intereses de federaciones, ligas, clubes, jugadores e hinchas no pueden quedar atados a las ganancias de unos pocos inversores.

El cierre del comunicado tiene una frase que ya se volvió viral entre los dirigentes: "El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero". Y el remate final, sin vueltas: "Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación". La postura de Europa es clara: "Jamás legitimaremos este modelo".

Por ahora, la pelota está del lado de Infantino. El suizo tiene la sartén por el mango, pero también un problema mayúsculo: si Europa cumple su amenaza, la Copa del Mundo pierde a sus principales figuras y su esencia misma. El próximo movimiento, en este ajedrez que mueve millones de dólares y pasiones enteras, puede definir el rumbo del fútbol para las próximas décadas.