Lo que tenés que saber antes del comienzo del segundo semestre del Federal A

Con Cipo y Deportivo Rincón como protagonistas, este fin de semana comienza la segunda fase del torneo de la tercera categoría.

Este fin de semana arranca la segunda parte del año en el Federal A y, si bien el formato se mantiene respecto de los últimos años, hay algunos aspectos para tener en cuenta en el seguimiento del certamen. Cipo formará parte de uno de los dos grupos de la zona Campeonato, mientras que Deportivo Rincón hará lo propio pero en la Reválida.

Los 18 equipos que integran los nonagonales ya mantuvieron la categoría y están carrera por el primer ascenso. Los cuatro mejores de cada grupo pasarán a cuartos de final y tanto ellos como los quintos de cada zona clasificarán a la Copa Argentina del próximo año.

Por lo que se vio en la primera fase, Douglas Haig de Pergamino y Olimpo parten como favoritos. Luego de ganar sus grupos en la etapa regular y teniendo en cuenta que se armaron para ascender, asoman como los rivales a vencer. El aurinegro bahiense fue el mejor del país en estos cinco meses e integrará el mismo nonagonal que Cipo , que fue el ganador de su zona y hasta ahora repitió la buena campaña de año pasado.

Omar Novoa

El mayor desafío para el Capataz viene a partir de esta instancia, porque en 2025 tuvo una mala segunda fase, con una merma en el rendimiento y arbitrajes raros que lo perjudicaron.

Ese grupo también tiene a un peso pesado como Alvarado de Mar del Plata y el otro fuerte es Villa Mitre de Bahía Blanca. De todas formas, tampoco se puede subestimar a Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Kimberley de Mar del Plata y Juventud Antoniana de Salta.

En esta instancia, todos los rivales son fuertes.

El de Huracán Las Heras es un caso diferente, porque además será el primer rival del albinegro, el próximo domingo, a las 15:30 en La Visera (ver aparte).

Cabe recordar que a medida que se vayan quedando eliminados, los equipos de la zona Campeonato se irán sumando semana a semana a los cruces de la Reválida, por lo que el hecho de haber entrado en el lote de arriba durante el primer semestre, les otorga doble chance.

Ver fixture de Cipo acá.

Deportivo Rincón se resetea y tiene para pelear

Por calidad de plantel y contexto, el León del norte neuquino es uno de los equipos de la Reválida que cuenta con chances de resurgir, pese a estar en la Reválida. La última victoria en la etapa regular le permitió cortar la racha de 23 sin ganar de visitante y tomar distancia respecto de los puestos de descenso.

En la Reválida, son dos grupos de 10 equipos: el último de cada zona desciende por promedio, los primeros cinco pasan a los cruces por el segundo ascenso y del puesto 6 al 9 finalizan su participación, manteniendo la categoría.

El gran punto para el representante neuquino es levantar en lo colectivo, porque desde lo individual tiene mejores jugadores que la mayoría de los rivales.

Un punto a favor del conjunto regional es que de los nueve partidos, jugará cinco de local y cuatro de visitante. Esto se debe a que fue uno de los "menos peores" en la primera parte del año.

Si bien el primer objetivo de Rincón ahora es mantener la categoría, las ambiciones son mayores. Será clave el trabajo del técnico Germán Noce y su cuerpo técnico de cara al segundo semestre.

Los rivales: Juventud Unida de San Luis, Costa Brava, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo, Santamarina de Tandil, Brown de Madryn, Germinal de Rawson y FADEP de Mendoza.

Ver fixture acá.

Fotos: Agustin Cortez, prensa Deportivo Rincón

Por qué el de Huracán Las Heras es un caso aparte

El año pasado, en el Federal A, el equipo marcado para subir de categoría fue Ciudad Bolívar, que hoy milita en la Primera Nacional.

Para este año, en los pasillos del ascenso se comenta que el globo mendocino es uno de los principales candidatos al ascenso.

Ese favoritismo ya fue comprobado por Deportivo Rincón, que padeció arbitrajes polémicos en el empate 1 a 1 en Mendoza y la derrota 0-1 en el norte neuquino.

José Díaz fue el juez en Mendoza, donde adicionó 10 minutos y cobró un penal dudoso antes del descanso. Por su parte, César Ceballo (foto) fue muy criticado por la gente del León tras su desempeño en el Elías Moisés Gómez, donde tuvo varios fallos controversiales.

"El penal que definió el partido fue la corona de la inoperancia de Ceballo y truncó definitivamente las aspiraciones del equipo neuquino para el resto del campeonato", consignó la prensa del club neuquino.