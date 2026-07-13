El enojo en Deportivo Rincón por el arbitraje contra Huracán Las Heras

Desde el León criticaron la tarea de César Ceballo, quien cobró un polémico penal que terminó en el único gol del partido.

Deportivo Rincón hizo una mala primera fase en su tercera temporada en el Federal A . A falta de una fecha, el León ya no tiene chances de ir a la zona Campeonato y disputará la Reválida , donde el primer objetivo es mantener la categoría y luego ir por la pelea del segundo ascenso.

Pero más allá de lo futbolístico, en la derrota del domingo frente a Huracán Las Heras por 1 a 0, los locales no quedaron conformes con la tarea del árbitro César Ceballo, de Córdoba. Así quedó reflejado en el informe de la prensa institucional del club que llega a los medios regionales.

La principal polémica pasar por el penal sancionado en el segundo tiempo, pero incluye la tarea del juez en su totalidad.

"La pobre actuación del juez cordobés fue el punto negativo de la jornada. El encargado de impartir justicia, lejos de cumplir con su labor, se dedicó a inclinar la cancha con una multiplicidad de fallos en contra del local; un ensañamiento que generó malestar creciente y condicionó el derrotero del encuentro", comenzó diciendo el informe habitual de Rincón.

"El penal que definió el partido fue la corona de la inoperancia de Ceballo y truncó definitivamente las aspiraciones del equipo neuquino para el resto del campeonato", agregaron sobre la sanción que llegó tras una pelota parada, en medio de los típicos agarrones mutuos en las áreas.

Cabe recordar que en el 1 a 1 de visitante en Mendoza, contra el mismo rival, el arbitraje de José Díaz también dejó mucha tela para cortar por otro penal cuestionado por parte de Rincón.

"Más allá del sabor amargo que dejó la derrota, en Rincón ya piensan en lo que viene, con la convicción de dejar atrás una tarde marcada por la injusticia impartida por la pobreza del árbitro cordobés y enfocarse en el desafío que representa la próxima fase del campeonato", cierra el resumen.

Según trascendió hace un par de meses, Huracán Las Heras es un de los favoritos para ascender de categoría como el año pasado lo fue Ciudad Bolívar, concepto no precisamente argumentado en las virtudes futbolísticas de los equipos mencionados.

Lo que viene para Rincón

En la Reválida, el León compartirá zona con los peores equipos del grupo 3 y del grupo 4. En ese sentido, el representativo neuquino ya sabe que enfrentará a Juventud Unida, Costa Brava, San Martín de Mendoza, Germinal, Círculo Deportivo, Santamarina, Guillermo Brown y Sol de Mayo. Resta definirse un rival más.

Este lunes, Juventud Unida Universitario anunció la llegada de su nuevo entrenador para lo que viene. Se trata de Alexis Matteo, que iniciará su segundo ciclo al frente del primer equipo de la institución puntana. Debutará dentro de dos semanas frente a Atenas de Río Cuarto.

Luego del 0-1 ante Cipo, por la fecha 17 del Federal A, el Juventud comunicó oficialmente que Hernán Vázquez ya no era más el director técnico de la institución.

El club sanluiseño informó esta tarde que el entrenador dejó de ser el responsable del plantel profesional, en un contexto de magros resultados que dejaron al equipo sin chances de pelear por el ascenso directo.