Deportivo Rincón y la necesidad imperiosa de volver a ganar

El León juega este domingo de local y precisa la victoria para seguir con chances de clasificación.

Deportivo Rincón recibe este domingo a Huracán las Heras en el norte neuquino, luego de tres derrotas consecutivas en el Federal A . Luego de la asunción de Germán Noce , el León no logró sumar puntos y las chances de clasificación están lejos. El Globo mendocino llega en alza y suma tres puntos más que su rival de este domingo.

En el Elías Moisés Gómez, César Ceballo pitará el inicio del juego a las 15:30. El juez oriundo de Córdoba contará con la asistencia de Marcos Guzmán y Evelyn Luján mientras que el neuquino Leandro Gatica será el cuarto árbitro.

El León está obligado a ganar en esta jornada e incluso depende de otros resultados para clasificar.

Los dirigidos por Noce están octavos con 16 puntos a tres puntos del cuarto, FADEP, por ahora el último en el lote de los clasificados.

Lejos quedó la última victoria del conjunto neuquino en casa: fue en la fecha 13 ante Juventud Unida de San Luis y en aquel momento Rincón era dirigido por Alfredo Tizza. Desde allí, bajo la conducción de Noce, perdieron en la visita a Cipolletti, en el Moisés Gómez cayeron por la mínima frente a Atenas y en la última jornada perdieron por el mismo resultado en su visita a San Martin de Mendoza.

El Globo, por su parte está quinto, con 19 puntos. Los mendocinos el último fin de semana consiguieron una victoria por 2 a 0 ante Costa Brava en Las Heras y en condición de visitante acumulan cuatro derrotas un empate y una victoria.

En el duelo de ida empataron 1 a 1 en Mendoza. Allí Aldo Araujo abrió el marcador para el globo en los minutos finales del primer tiempo, con un penal muy polémico que generó muchas protestas de Rincón. A 12' del complemento, Cristóbal Valvuena marcó para el León y selló el empate.

Omar Novoa

La Primera, AM550, llevará adelante la transmisión del duelo como ya es habitual durante toda la temporada.

Cipo ganó y clasificó: cómo sigue la fecha

La fecha comenzó este sábado con la victoria de Cipolletti 1 a 0 sobre Juventud Unida en San Luis. Ese resultado le permitió al albinegro clasificar sin depender de nadie en la última fecha, cuando tendrá libre.

El grupo se completa el domingo con el partido ya mencionado y dos más.

A las 11:30 FADEP recibirá a San Martín de Mendoza con el arbitraje de Leandro Sosa. Argentino de Monte Maíz se enfrenta a Atenas en el Modesto Marrone, a partir de las 15:45, bajo la atenta mirada de Felipe Zonco.