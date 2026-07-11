Carlos Tevez aseguró que no descarta ser presidente de la Nación

El ex jugador de Boca explicó que sería un sueño para él convertirse en presidente de Argentina, o de Boca.

Carlos Tevez sacudió los ámbitos deportivo y político al revelar públicamente que no descarta postularse en un futuro como presidente de la Nación o del Club Atlético Boca Juniors .

La sorpresiva declaración se produjo durante una entrevista emitida por la cadena ESPN, en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo, cuando se le consultó sobre sus aspiraciones fuera del terreno de juego. Frente a la pregunta del periodista, el ídolo xeneize subrayó que mantiene abiertas ambas posibilidades y vinculó dicha ambición con su historia de superación personal.

“El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación... No sé, yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”, soltó el exdelantero de clubes como Manchester United y Juventus.

Carlos Tevez

"No descarto ser Presidente de la Nación. Salir de Fuerte Apache y ser Presidente de la Nación es algo que me inflaría el pecho"



Lo ven a Milei y se le anima cualquiera al sillón de Rivadavia pic.twitter.com/2OeMTUk4BP — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 11, 2026

El exjugador profundizó en sus reflexiones y sostuvo que son dos caminos que no descarta para nada, aclarando que, si bien hoy no es el momento, evaluará su porvenir cuando ya no tenga más nada para dar en el ámbito del fútbol.

En ese sentido, admitió que es una idea que se le viene a la cabeza al considerar cómo creció en su vida habiendo salido de un contexto humilde. En el transcurso de la charla, Tevez también abordó la posibilidad de asumir como director técnico en Boca Juniors, señalando que esa oportunidad llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada.

Al respecto, el Apache expresó: “Si hoy me decis ‘tenés que dirigir a Boca’, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca”.

La opinión de Carlos Tevez sobre la Selección Argentina

En su nuevo rol de analista durante el desarrollo de la Copa del Mundo, brindó su visión técnica sobre el desempeño de la Selección Argentina ante los combinados de Egipto y Cabo Verde, destacando que el equipo logró salir adelante por la jerarquía de sus futbolistas.

Tevez manifestó la necesidad de ser cauto y cuidar las palabras al analizar al conjunto nacional en un medio local, aunque reconoció el mérito de los rivales africanos, los cuales pusieron al seleccionado contra las cuerdas.

Por último, analizó el partido de este sábado por los cuartos de final en Kansas ante Suiza, calificándolo como un compromiso dificilísimo debido al sistema de juego marcado y la versatilidad del rival europeo.

El especialista advirtió que el adversario conoce los déficits de Argentina y saldrá a jugar de igual a igual, en un cruce decisivo cuyo ganador obtendrá el pase a las semifinales del torneo mundialista.

Las declaraciones de Tevez dejaron abierta una inesperada puerta hacia la política y la dirigencia deportiva, mientras continúa ligado al fútbol desde su rol de entrenador y analista mundialista actual.