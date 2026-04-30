La emoción de Carlos Tevez al recordar a Maradona: "Se me hace difícil hablar de él"

El entrenador de Talleres habló entre lágrimas de su relación con Diego, con quien compartía una gran amistad.

Carlos Tevez , actual entrenador de Talleres de Córdoba y gran ídolo de Boca , habló en exclusiva con TyC Sports y recordó a Diego Armando Maradona , con quien compartió una gran amistad y se emocionó hasta las lágrimas: "Se hace difícil hablar y expresar lo que uno siente por Diego".

Los dos compartieron muchos momentos juntos, incluso el Apache fue entrenado por Diego en el Mundial de Sudáfrica 2010 . También, sus carreras tienen muchas similitudes, al venir desde un origen muy humilde y ambos ser ídolos Xeneizes.

Tevez recordó a Maradona y el cariño que se tenían mutuamente: "Cada vez que uno recuerda a Diego, no es fácil. Todos los momentos que pasamos juntos... Se hace difícil hablar y expresar lo que uno siente por Diego", y agregó "Me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego Armando Maradona".

También rememoró aquel Mundial en el que compartieron plantel como jugador y entrenador: "Muy confidente. En el Mundial me tocó concentrar solo y él venía y dormía conmigo. Son cosas que uno no va a olvidar nunca"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2049913530174906551?s=20&partner=&hide_thread=false TEVEZ Y LA EMOCIÓN POR EL RECUERDO DE MARADONA



En diálogo con @liberotyc, Carlitos se emocionó al recordar a Diego: "Se me hace difícil hablar de él. A mí me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego Armando Maradona". pic.twitter.com/YSZRzX4o3K — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Además, el Apache sorprendió al opinar sobre el juicio que se lleva a cabo por la muerte del ídolo argentino: "La Justicia puede dar un golpe grande. Me parece que el respeto no solamente de la familia, sino del pueblo argentino, todos lo merecemos. Es fundamental, también para que se empiece a creer en la Justicia en Argentina. Un ídolo de tantas generaciones no puede terminar así".

A la par, recordó el último momento que vivieron juntos, cuando Diego fue a La Bombonera como DT de Gimnasia, y Tevez marcó el gol para el título de Boca: "No había más para dar. Ese día lo voy a recordar por siempre. Desde ahí se me apagó la llama".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsMX/status/1236450249775906816?s=20&partner=&hide_thread=false #CentralFOX El beso de Carlos Tevez y Diego Maradona, en la previa del partido entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. pic.twitter.com/wh81XTgGes — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 8, 2020

El fuerte elogio de Tevez a Leandro Paredes

El actual entrenador de Talleres también fue consultado por el momento futbolístico de Boca: "Si no fuese por el último partido venían con un envión muy importante".

El Apache también llenó de elogios al capitán Xeneize, Leandro Paredes, con quien comparte la similitud de haber vuelto en un gran nivel: "A Boca se vuelve en plenitud. Leo lo hizo muy bien en el peor momento de Boca porque no arrancaba y él le supo dar esa vuelta de rosca".

Además, agregó: "Yo creo que a Boca no hay que volver para lo último de tu carrera sino en plenitud si querés ser ídolo", algo que el supo cumplir y Paredes va en busca de lo mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2049914591551857152?s=20&partner=&hide_thread=false "SI QUERÉS SER ÍDOLO, A BOCA SE VUELVE EN PLENITUD... PAREDES HIZO CRECER MUCHÍSIMO A LOS COMPAÑEROS DE AL LADO"



En un mano a mano imperdible con @liberotyc, Carlitos Tevez elogió a Paredes y al pibe Aranda: "Es cosa seria". pic.twitter.com/8tw4xs7sq8 — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Con respecto a un futuro como DT del Xeneize, Tevez opinó: "Me gustaría respetar a quien está hoy. Hoy está Úbeda. Lo bueno sería respetarlo. No es fácil que un ídolo diga que quiera dirigir, en esta situación, que yo estoy en Talleres totalmente comprometido y Úbeda lo está haciendo bien". Aunque sorprendió al hablar sobre una posible presidencia: "¿A quién no le gustaría? Sería la frutilla del postre para lo que uno sueña".