La decisión de la FIFA con Irán a 40 días del Mundial.

Gianni Infantino , presidente de la FIFA , le puso punto final al caso Irán y su participación en la Copa del Mundo de 2026 . Recordemos que los recientes conflictos bélicos y las tensiones en las relaciones diplomáticas entre el país asiático y los Estados Unidos puso en jaque la presencia del seleccionado iraní en la cita mundialista. Hasta se ha rumoreado que habían equipos que iban a reemplazar a los de medio oriente en el torneo que se disputará entre junio y julio de este año

El mandamás del enter rector del fútbol mundial aseguró que el combinado asiático sí jugará en Estados Unidos, una de las sedes del torneo que también compartirán México y Canadá. Durante el congreso anual de la FIFA , el dirigente fue claro al respaldar la presencia de Irán en territorio estadounidense, a pesar de las tensiones políticas que históricamente han existido entre ambos países, y más con los últimos hechos de violencia vividos en las últimas semanas. Para Infantino, el futbol debe servir como puente entre naciones.

“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, expresó el presidente del organismo. Infantino insistió en que el Mundial 2026 representa mucho más que una competencia deportiva. Según su visión, el torneo es una oportunidad única para fomentar la convivencia global y dejar de lado las diferencias que existen fuera de la cancha.

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“Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos… ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, añadió. El anuncio no pasa desapercibido, ya que en el pasado reciente han existido restricciones y tensiones diplomáticas que podrían haber complicado la logística o incluso la participación de ciertas selecciones en territorio estadounidense.

Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo y conseguir sobres gratis

Si bien millones de fanáticos de todo el mundo apostarán por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en formato físico, lo cierto es que existe otra opción: el álbum virtual, que nuevamente fue lanzado por Panini, la empresa que posee los derechos exclusivos de los cromos de la Copa del Mundo. Claro que, para descargarlo y acceder a los códigos promocionales que ofrecen sobres gratis, es preciso completar determinados pasos.

Para descargar el álbum virtual del Mundial 2026 es preciso localizar la aplicación "FIFA Panini Collection" en App Store para Iphone o Google Play Store para Android. Una vez localizada en la tienda digital de Panini, se debe apretar el botón 'obtener' o 'descargar', según el sistema operativo, y cuando finalice la instalación ya se podrá ser parte de esta colección virtual.

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Cabe resaltar que una vez en que se ingresa en la aplicación es posible reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar de la experiencia como invitado. La colección virtual, al igual que el álbum físico de figuritas del Mundial 2026, incluye 980 cromos, que comprenden a las 48 selecciones que serán parte de la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México.

En el formato virtual, los coleccionistas también pueden formar grupos con amigos e intercambiar figuritas con cualquier usuario del mundo para de ese modo avanzar con el proceso de una manera más rápida. A la hora de intercambiar figuritas, en la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tengan. Además, es posible jugar al álbum virtual mediante plataforma web (desde la computadora).

Los usuarios del álbum virtual del Mundial 2026 que pretendan completarlo dispondrán de dos sobres de regalo por día. Cada uno de ellos contiene cinco figuritas, a diferencia de los sobres físicos, que incluyen siete. Aparte de estos dos sobres por día, también se podrán obtener sobres extras. Para tal fin, se debe iniciar sesión en la página web oficial de Coca Cola, puesto que allí todos los días se renovará un código con el que podrán obtener un sobre más para abrir cada 24 horas.