Cuándo comenzarán a vender el álbum del Mundial 2026 y cuánto costará

Anunciaron que se trata de la colección más grande de la historia. Y advirtieron que el costo para adquirirlo se multiplicó por 20 en cuatro años.

Ya se palpita la llegada del álbum en todo el país.

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Fútbol 2026 comenzó, y ya se palpita el lanzamiento del álbum de figuritas de Panini. Se trata de una clásica forma de calentar motores para el gran evento futbolístico que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El costo para adquirirlo se multiplicó por 20 en cuatro años . Aún así, los grandes fanáticos argentinos lo esperan como en cada edición. Esta será la primera vez que la Copa del Mundo contará con 48 equipos. Por eso, desde la marca Panini anticiparon que será "la colección más grande de la historia".

Como gran novedad para este Mundial, cada sobre traerá siete figuritas (dos más que en las ediciones habituales), e incluso algunos compradores afortunados podrán encontrar una octava carta sorpresa en su interior.

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Cómo será y cuánto costará el álbum de figuritas del Mundial 2026

El álbum de figuritas del Mundial 2026 se presentó oficialmente este lunes 27 de abril y ya generó repercusiones entre los fanáticos. "A partir del 30 de abril estará disponible en todo el país la colección oficial del Mundial de Fútbol 2026", anunció Panini.

La distribuidora confirmó que la venta oficial no se concretó este lunes y anticipó que el producto irá llegando desde el 30 de abril a los kioscos y puestos habilitados.

A través de las redes sociales, la distribuidora compartió que la venta se atrasó tres días de lo que habían estipulado. Ante ello también volvieron a recalcar a los usuarios la precaución sobre las estafas. Los especialistas recomiendan ingresar siempre tecleando la dirección oficial del sitio y no seguir enlaces compartidos en chats o publicaciones.

El álbum, que contará con más de 100 páginas para las 48 selecciones que competirán, saldrá a la venta en su formato tradicional y, además del ya tradicional tapa dura, como en ediciones anteriores, habrá un álbum tapa dura dorado que podrá adquirirse solo por el sitio Zona Kids.

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El ejemplar clásico se venderá a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas costará $2.000. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas. Si un fanático tuviera la suerte extrema de no sacar ninguna carta repetida, necesitaría comprar exactamente 140 paquetes para completarlo.

Cuánto dinero se necesita para un álbum completo

Si bien ya salió a la venta oficialmente, se espera que entre los últimos días de abril y los primeros de mayo ya se encuentre disponible en todos los kioscos del país. Vale la pena mencionar que se trata de una edición histórica, ya que contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas.

Cada paquete trae siete figuritas a diferencia de las cinco habituales, aunque algunos también contendrán una octava como sorpresa, y tiene un precio de $2000. Por lo tanto, los coleccionistas deberán realizar una inversión mínima de casi $300.000 para completarlo, sin contemplar la cantidad de stickers repetidos.

Si a esto se le suma el valor inicial del ejemplar de tapa blanda ($15.000), el gasto base total que deberán afrontar los fanáticos argentinos será de $295.000. Por supuesto, en la práctica este número suele elevarse debido a la alta circulación de figuritas repetidas.

Para Qatar 2022, el álbum costaba $750 y cada sobre de figuritas $171. El incremento en el precio del álbum es del orden del 1.900% respecto de la última edición. Los paquetes de figuritas, por su parte, se multiplicaron por 13.

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Las figuras argentinas que estarán presentes en el álbum

En cuanto a la Selección Argentina, la lista presenta algunas sorpresas. En el arco aparece únicamente Emiliano Martínez, mientras que en defensa se destacan nombres como Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina. Sin embargo, quedaron afuera jugadores habituales en los últimos ciclos, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

En el mediocampo se mantiene la base campeona en Qatar 2022, con Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, además de nuevas caras como Nico Paz y Franco Mastantuono. Otro de los nombres que no figura es Thiago Almada, pese a su presencia en convocatorias recientes.

messi figurita

En ataque, el protagonismo lo comparten Lionel Messi -quien tendría su última aparición en este tipo de álbumes tras participar desde Alemania 2006- junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.