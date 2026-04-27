Mundial 2026, fixture: programación completa de los partidos, día por día
Fixture completo de la Copa del Mundo 2026: programación día por día y estadios confirmados por la FIFA.
A fines de marzo de 2026, se definieron los últimos equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026: Irak; República Democrática del Congo; Bosnia y Herzegovina; República Checa; Turquía y Suecia. Así, la FIFA dio a conocer el fixture completo -día por día- del Mundial 2026.
Cabe recordar que el Mundial 2026 conllevará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa. Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales).
El programa completo del Mundial 2026
Según el cronograma oficial informado por la FIFA, este es el programa completo de partidos de la primera fase del Mundial 2026:
Grupo A
- Jueves, 11 de junio 2026
- México vs. Sudáfrica - Ciudad de México.
- Corea del Sur vs. República Checa – Guadalajara.
- Jueves, 18 de junio 2026
- República Checa vs. Sudáfrica – Atlanta.
- México vs. Corea del Sur – Guadalajara.
- Miércoles, 24 de junio 2026
- República Checa vs. México – Ciudad de México.
- Sudáfrica vs. Corea del Sur –Monterrey.
Grupo B
- Viernes, 12 de junio 2026
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Toronto.
- Sábado 13 de junio de 2026
- Qatar vs. Suiza – San Francisco.
- Jueves, 18 de junio 2026
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Los Ángeles.
- Canadá vs. Qatar – Vancouver.
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Suiza vs. Canadá – Vancouver.
- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Seattle.
Grupo C
- Sábado, 13 de junio 2026
- Brasil vs. Marruecos – Nueva York Nueva Jersey.
- Haití vs. Escocia – Boston.
- Viernes, 19 de junio 2026
- Brasil vs. Haití – Philadelphia.
- Escocia vs. Marruecos – Boston.
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Escocia vs. Brasil – Miami.
- Marruecos vs. Haití – Atlanta.
Grupo D
- Viernes, 12 de junio 2026
- Estados Unidos vs Paraguay - Los Ángeles.
- Sábado, 13 de junio 2026
- Australia vs. Turquía –Vancouver.
- Viernes, 19 de junio 2026
- Turquía vs. Paraguay – San Francisco.
- Estados Unidos vs. Australia – Seattle.
- Jueves, 25 de junio 2026
- Turquía vs. Estados Unidos – Los Ángeles.
- Paraguay vs. Australia – San Francisco.
Grupo E
- Domingo, 14 de junio 2026
- Alemania vs. Curazao – Houston.
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia.
- Sábado, 20 de junio 2026
- Alemania vs Costa de Marfil - Toronto.
- Ecuador vs Curazao - Kansas.
- Jueves, 25 de junio 2026
- Ecuador vs. Alemania – New York New Jersey.
- Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia.
Grupo F
- Domingo, 14 de junio 2026
- Países Bajos vs. Japón – Dallas.
- Suecia vs. Túnez – Monterrey.
- Viernes, 20 de junio 2026
- Países Bajos vs. Suecia – Houston.
- Japón vs. Túnez – Monterrey.
- Jueves, 25 de junio 2026
- Túnez vs. Países Bajos – Kansas.
- Japón vs. Suecia – Dallas.
Grupo G
- Lunes, 15 de junio 2026
- Bélgica vs. Egipto – Seattle.
- Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles.
- Domingo, 21 de junio 2026
- Bélgica vs. Irán – Los Ángeles.
- Egipto vs. Nueva Zelanda – Vancouver.
- Viernes, 26 de junio 2026
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – Vancouver.
- Egipto vs. Irán – Seattle.
Grupo H
- Lunes, 15 de junio 2026
- España vs. Cabo Verde – Atlanta.
- Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami.
- Domingo, 21 de junio 2026
- España vs. Arabia Saudita – Atlanta.
- Cabo Verde vs. Uruguay – Miami.
- Viernes, 26 de junio 2026
- Uruguay vs. España – Guadalajara.
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston.
Grupo I
- Martes, 16 de junio 2026
- Francia vs. Senegal – New York New Jersey.
- Irak vs. Noruega – Boston.
- Lunes, 22 de junio 2026
- Francia vs. Irak – Philadelphia.
- Noruega vs. Senegal – New Jersey.
- Viernes 26 de junio 2026
- Noruega vs Francia - Boston.
- Senegal vs Irak - Toronto.
Grupo J
- Martes, 16 de junio 2026
- Argentina vs. Argelia – Kansas.
- Austria vs. Jordania – San Francisco.
- Lunes, 22 de junio 2026
- Argentina vs. Austria – Dallas.
- Jordania vs. Argelia – San Francisco.
- Sábado, 27 de junio 2026
- Jordania vs. Argentina – Dallas.
- Argelia vs. Austria – Dallas.
Grupo K
- Miércoles, 17 de junio 2026
- Portugal vs. Rep. Democrática del Congo – Houston.
- Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México.
- Viernes, 23 de junio 2026
- Portugal vs. Uzbekistán – Houston.
- Rep. Democrática del Congo vs. Colombia – Guadalajara.
- Sábado, 27 de junio 2026
- Colombia vs Portugal - Miami.
- Rep. Democrática del Congo vs Uzbekistán - Atlanta.
Grupo L
- Miércoles, 17 de junio 2026
- Inglaterra vs. Croacia – Dallas.
- Ghana vs. Panamá – Toronto.
- Martes, 23 de junio 2026
- Inglaterra vs. Ghana – Boston.
- Croacia vs. Panamá – Toronto.
- Sábado, 27 de junio 2026
- Panamá vs. Inglaterra – New York New Jersey.
- Croacia vs. Ghana – Philadelphia.
El programa de partidos del Mundial 2026 a partir de las fases eliminatorias
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- Partido 73 – 2° Grupo A vs 2° Grupo B – Estadio Los Ángeles.
Lunes 29 de junio
- Partido 74 – 1° Grupo E vs 3° Grupo A/B/C/D/F – Estadio Boston.
- Partido 75 – 1° Grupo F vs 2° Grupo C – Estadio Monterrey.
- Partido 76 – 1° Grupo E vs 2° Grupo F – Estadio Houston.
Martes 30 de junio
- Partido 77 – 1° Grupo I vs 3° Grupo C/D/F/G/H – Nueva York / Nueva Jersey.
- Partido 78 – 2° Grupo E vs 2° Grupo I – Estadio Dallas.
- Partido 79 – 1° Grupo A vs 3° Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México.
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 – 1° Grupo L vs 3° Grupo E/H/I/J/K – Estadio Atlanta.
- Partido 81 – 1° Grupo D vs 3° Grupo B/E/F/I/J – Bahía de San Francisco.
- Partido 82 – 1° Grupo G vs 3° Grupo A/E/H/I/J – Estadio Seattle.
Jueves 2 de julio
- Partido 83 – 2° Grupo K vs 2° Grupo L – Estadio Toronto.
- Partido 84 – 1° Grupo H vs 2° Grupo J – Estadio Los Ángeles.
- Partido 85 – 1° Grupo B vs 3° Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver.
Viernes 3 de julio
- Partido 86 – 1° Grupo J vs 2° Grupo H – Estadio Miami.
- Partido 87 – 1° Grupo K vs 3° Grupo D/E/I/J/L – Estadio Kansas City.
- Partido 88 – 2° Grupo D vs 2° Grupo G – Estadio Dallas.
Octavos
- Sábado 4 de julio – Partido 89 – Filadelfia.
- Sábado 4 de julio – Partido 90 – Houston.
- Domingo 5 de julio – Partido 91 – Nueva York / Nueva Jersey.
- Domingo 5 de julio – Partido 92 – Ciudad de México.
- Lunes 6 de julio – Partido 93 – Dallas.
- Lunes 6 de julio – Partido 94 – Seattle.
- Martes 7 de julio – Partido 95 – Atlanta.
- Martes 7 de julio – Partido 96 – Vancouver.
Cuartos
- Jueves 9 de julio – Partido 97 – Boston.
- Viernes 10 de julio – Partido 98 – Los Ángeles.
- Sábado 11 de julio – Partido 99 – Miami.
- Sábado 11 de julio – Partido 100 – Kansas City.
Semifinales
- Martes 14 de julio – Partido 101 – Dallas.
- Miércoles 15 de julio – Partido 102 – Atlanta.
Tercer puesto
- Sábado 18 de julio – Partido 103 – Miami.
Final
- Domingo 19 de julio – Partido 104 – Nueva York / Nueva Jersey.
