Todos contra la Scaloneta: la picante frase de Diego Forlán por un posible cruce Uruguay-Argentina en el mundial

El histórico exjugador de la Selección de Uruguay lanzó una frase picante con la que palpitó un posible clásico en la cita ecuménica. Qué dijo.

Diego Forlán , histórico jugador de la Selección de Uruguay y exreferente de la misma, sorprendió con una frase explosiva en la que palpitó un posible encuentro de ambas selecciones en las fases definitorias debido a que los dos primeros de la zona que integra junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España enfrentarán a los primeros del grupo de Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

En diálogo con el medio El Espectador , Cachavacha fue duro y lanzó una fuerte frase sobre un posible enfrentamiento: "Creo que Argentina va a preferir no enfrentarnos. Ellos irían como favoritos y tendrían más presión de pasar”.

“Sos mucho más peligroso porque no tenés nada para perder. A ver, somos Uruguay y queremos ganar y queremos pasar, pero la obligación la tienen más ellos”, sostuvo Forlán convencido y agregó: “Si ellos tuvieran que elegir, creo que preferirían que Uruguay pase por el otro lado y no enfrentarte en ese momento. Más a un partido único, es complicado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElEspectadorUy/status/2065058901553205522&partner=&hide_thread=false “CREO QUE DEL LADO DE ARGENTINA NO TE VAN A QUERER ENFRENTAR. ELLOS TIENEN MÁS PARA PERDER”



A horas del inicio del Mundial, Diego Forlán analizó el camino de Uruguay en la Copa del Mundo y un eventual cruce con Argentina. pic.twitter.com/slyTyrhT3Z — El Espectador Deportes (@ElEspectadorUy) June 11, 2026

Por otra parte, negó que sea un fracaso perder frente a la Argentina: “Tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... qué vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera”, señaló.

Su postura sobre cómo debería formar el seleccionado uruguayo

Analizando los jugadores con los que cuenta el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, eligió un 4-4-2 con Darwin Núñez y Federico Viñas compartiendo la delantera. “Jugaría con Darwin y Fede Viñas arriba. Es muy molesto para el rival tener a dos delanteros arriba y más estos dos que son muy físicos”, argumentó.

Diego Forlán deja a Uruguay a un paso de las semis.

"Va a ser la gran decepción": la fuerte frase de un exjugador histórico contra la Selección argentina

Entre las 48 selecciones que participan del Mundial 2026, ya inaugurada este jueves 11 de junio en México, las mayores miradas estarán puestas en la Selección argentina por ser la defensora del título. Inevitablemente, el rendimiento del actual seleccionado, que tiene una importante base al anterior certamen ecuménico, es comparado con lo hecho anteriormente y es por eso que varias figuras del deporte se animan a lanzar sus teorías sobre cómo le irá a la Scaloneta.

Algunas buenas, otras no tantas. Lo cierto es que hace algunas horas una exfigura de una importante Selección que ha mantenido una rivalidad histórica con el seleccionado argentino fue durísimo con su predicción sobre cómo será el rendimiento del campeón del mundo en el certamen ecuménico que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

"Va a ser la gran decepción": quién fue el exjugador que esbozó la frase

Fue el exjugador chileno Patricio Yáñez quien analizó el rendimiento del equipo que tiene como capitán y será liderado futbolísticamente por Lionel Messi. Lejos de los elogios, fue durísimo al hablar de cómo le irá.

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La opinión de Patricio Yáñez, ex jugador de la Selección de Chile:



“Argentina va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto. Yo lo digo porque futbolísticamente hay otras… pic.twitter.com/xl6I6ksXKL — dataref (@dataref_ar) June 12, 2026

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina”, dijo en Radio Agricultura y sumó: "Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”.

Para cerrar su exposición, el exjugador de la Selección de Chile, con paso por Colo Colo y pasado en Europa dijo: “Pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final”.