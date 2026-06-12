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en vivo FÚTBOL LA MAÑANA | NEUQUEN - 12 de junio de 2026 - 08:54

Mundial 2026, EN VIVO: todo lo que tenés que saber del segundo día y las novedades de la Selección Argentina

La fecha 2 trae la ceremonia inaugural en Toronto y el debut de los dos últimos anfitriones. Paraguay regresa al Mundial tras 16 años de ausencia.

El estadio Azteca fue la sede del partido inaugural.&nbsp;

El estadio Azteca fue la sede del partido inaugural. 

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El Mundial 2026 vive este viernes 12 de junio una jornada cargada, con el debut de los dos países anfitriones que todavía no habían entrado en escena: Canadá y Estados Unidos. El día tendrá, además, la ceremonia inaugural en Toronto.

El primer turno es para Canadá, que abre el Grupo B ante Bosnia y Herzegovina desde las 16 (hora de Argentina) en el BMO Field. Antes del partido se realizará el acto de apertura que presentará oficialmente al país norteamericano como sede.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anticipó que la ceremonia buscará reflejar la identidad canadiense a través de la música. Está prevista la participación de artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, entre otros.

En lo deportivo, Canadá llega tras vencer a Uzbekistán y empatar con Irlanda en la preparación. Bosnia, que se metió en la Copa por el repechaje europeo, busca por primera vez una fase eliminatoria.

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La presencia argentina en Paraguay

De los 26 convocados por Gustavo Alfaro, hay tres que nacieron en la Argentina y se nacionalizaron paraguayos. Una vía que el seleccionado guaraní transita desde hace décadas.

Entre los nacidos en Argentina figuran el lateral Juan José Cáceres, el volante Andrés Cubas y el enganche Alejandro "Kaku" Romero Gamarra. Los tres son fijos en los planes de Alfaro.

El antecedente es histórico. Roberto "Toro" Acuña, nacido en la Argentina, disputó tres mundiales con Paraguay; años después, Lucas Barrios siguió el mismo camino. La Albirroja convirtió esa identidad compartida en una marca propia.

Además, son varios los paraguayos que hoy militan en la Liga Profesional argentina. El arquero Orlando Gill (San Lorenzo), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Gabriel Ávalos (Independiente); además de Matías Galarza Fonda, de reciente paso por Talleres y River. También hay algunos que se quedaron en la puerta como Agustín Sandez y Ronaldo Martínez y otros viejos conocidos como Gustavo Gómez y Junior Alonso.

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La emoción del exLanús, Diego Gómez y Gustavo Alfaro

El partido también tiene una dimensión que excede lo táctico. Paraguay no juega un Mundial desde Sudáfrica 2010, cuando fue una de las revelaciones y cayó en cuartos ante España por la mínima. El regreso, mantiene en vilo a todo el país.

Alfaro lo resumió con una frase que marca el tono del plantel: "A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa", dijo el DT, que reivindicó el camino recorrido por sus jugadores.

La antesala del debut dejó una postal que recorrió el continente. En plena conferencia de prensa, Diego Gómez, mediocampista del Brighton inglés y ex Lanús, se quebró al hablar de lo que significa volver a un Mundial.

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A su lado, Alfaro lo contuvo con un gesto y una frase que sintetizó al grupo: "Esto es lo que sentimos todos". Gómez, ya recompuesto, le dedicó el logro al entrenador y agradeció la confianza y el respaldo a su familia durante el proceso.

El propio Alfaro destacó el peso humano del plantel. Aseguró que muchos no conocen "la lucha de cada uno" de sus jugadores y describió a Gómez y a Damián Bobadilla como "todocampistas", capaces de cubrir cada metro del campo.

Paraguay comparte el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, una llave que Alfaro definió como una de las más parejas del torneo. Tras el debut ante el anfitrión, sus próximos rivales serán Turquía y Australia.

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Paraguay Estados Unidos, el plato fuerte del día

El Mundial 2026 entra en su segundo día con el partido que concentra la atención del fútbol sudamericano: Paraguay vs Estados Unidos. La Albirroja vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años y lo hace de la mano de un entrenador argentino, Gustavo Alfaro, frente al local que conduce otro compatriota, Mauricio Pochettino.

El cruce abre la actividad del Grupo D y se juega este viernes desde las 22 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El árbitro será el neerlandés Danny Makkelie. En la Argentina se podrá ver por Telefé, TyC Sports y DSports.

La presencia argentina es el dato saliente de la jornada. En un banco estará Alfaro, que ya dirigió a Ecuador en Qatar 2022; en el otro, Pochettino, que afronta su primer Mundial como técnico. Dos santafesinos, con caminos bien distintos, se miden por los puntos.

selección de paraguay

Paraguay llega con una identidad reconocible: orden defensivo, intensidad y un plantel que se hizo fuerte en las Eliminatorias. Alfaro le devolvió personalidad a un equipo que había quedado afuera de tres mundiales seguidos. No tiene el brillo individual de otras selecciones, pero es difícil de superar.

Del lado estadounidense, la referencia es Christian Pulisic, escoltado por Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun. Pochettino probó distintos esquemas en la preparación y busca el equilibrio entre la solidez y la pegada de sus figuras. El antecedente reciente lo favorece: ganó 2-1 el amistoso de noviembre.

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Mundial 2026: los partidos de este viernes

El segundo turno concentra la atención sudamericana. Estados Unidos recibe a Paraguay por el Grupo D desde las 22 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El conjunto local, dirigido por Mauricio Pochettino, afronta su estreno con la presión de ser organizador. En la preparación dejó sensaciones mixtas: le ganó a Senegal y cayó ante Alemania.

Enfrente estará Paraguay, que regresa a un Mundial después de 16 años. La Albirroja cerró las Eliminatorias con nueve partidos sin perder y llega con confianza bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

Hay una duda importante en el plantel guaraní: la posible ausencia de Julio Enciso, una de sus figuras. Los antecedentes recientes favorecen a Estados Unidos, que venció a Paraguay en un amistoso de noviembre de 2025.

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Corea del Sur se lo dio vuelta a Chequia

En el segundo partido del Mundial 2026, Corea del Sur derrotó a Chequia por 2 a 1. Con ese resultado, alcanzó a México con tres puntos y ambos mandan en el grupo A, que completa Sudáfrica.

Luego de un primer tiempo bastante aburrido, el equipo europeo se puso al frente por el cabezazo de Ladislav Krejí, tras un lateral desde la derecha.

Sin embargo, pese a estar abajo en el marcador, Corea pudo plasmar en el arco rival la leve superioridad futbolística ante un rival que tiró muchos pelotazos y apostó solo por el juego aéreo.

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