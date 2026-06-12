Mundial 2026, EN VIVO: todo lo que tenés que saber del segundo día y las novedades de la Selección Argentina

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La emoción del exLanús, Diego Gómez y Gustavo Alfaro

El partido también tiene una dimensión que excede lo táctico. Paraguay no juega un Mundial desde Sudáfrica 2010, cuando fue una de las revelaciones y cayó en cuartos ante España por la mínima. El regreso, mantiene en vilo a todo el país.

Alfaro lo resumió con una frase que marca el tono del plantel: "A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa", dijo el DT, que reivindicó el camino recorrido por sus jugadores.

La antesala del debut dejó una postal que recorrió el continente. En plena conferencia de prensa, Diego Gómez, mediocampista del Brighton inglés y ex Lanús, se quebró al hablar de lo que significa volver a un Mundial.

Embed ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas. #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Hc2kEU6UcU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

A su lado, Alfaro lo contuvo con un gesto y una frase que sintetizó al grupo: "Esto es lo que sentimos todos". Gómez, ya recompuesto, le dedicó el logro al entrenador y agradeció la confianza y el respaldo a su familia durante el proceso.

El propio Alfaro destacó el peso humano del plantel. Aseguró que muchos no conocen "la lucha de cada uno" de sus jugadores y describió a Gómez y a Damián Bobadilla como "todocampistas", capaces de cubrir cada metro del campo.

Paraguay comparte el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, una llave que Alfaro definió como una de las más parejas del torneo. Tras el debut ante el anfitrión, sus próximos rivales serán Turquía y Australia.