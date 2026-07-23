Mundial 2026: un organismo internacional investiga irregularidades con apuestas deportivas

El Grupo de Copenhague, que opera bajo el Consejo de Europa, lanzó un informe con las alertas que saltaron en partidos del Mundial 2026 respecto a supuestas irregularidades con apuestas deportivas . Entre estas, se encuentran dos partidos que involucran a España , selección campeona del mundo.

El balance de la investigación tomó quince partidos como referencia con situaciones que quedaron bajo vigilancia, llegando a siete "alertas amarillas", que todavía no fueron reveladas en su totalidad, aunque hay cuatro que ya se conocen.

Las apuestas deportivas son un problema cada vez más grande en las diferentes disciplinas, porque en muchas ocasiones dejan una mancha en los eventos o partidos, y en algunos casos son infracciones difíciles de probar.

La FIFA, que tiene un "Grupo de Trabajo sobre Integridad", determinó que no hubo actividad sospechosa ni algún indicio de manipulación durante los más de 100 encuentros del Mundial. Se estima que se apostaron alrededor de 240 mil millones de dólares durante la competencia, cifra que duplica a la de Qatar 2022.

UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN ALERTA SOBRE SIETE POSIBLES PARTIDOS AREEGLADOS EN EL MUNDIAL



Un grupo asesor del Consejo de Europa ha publicado un informe y alertado sobre siete posibles casos de arreglo de partidos relacionados con apuestas deportivas o prediction markets durante… pic.twitter.com/g2bshXXZDm — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 23, 2026

Por su parte, el Grupo de Copenhague, que fue creado para detectar, sancionar y prevenir la manipulación de competiciones deportivas, realizó un informe en el que encontró por lo menos siete situaciones que presentan irregularidades con respecto a las apuestas deportivas.

La primera fue la expulsión del jugador sudafricano Themba Zwane en el partido inaugural ante México. Este encuentro fue bastante accidentado y tuvo tres tarjetas rojas.

Otras dos irregularidades se presentaron en encuentros de España: la primera fue el empate ante Cabo Verde, en el que se registró una apuesta de más de 4 millones de dólares a que la selección europea no ganaría el encuentro, lo que terminó cumpliéndose; y la otra fue contra Arabia Saudita, en el gol anulado a Ferrán Torres, que tardó más de tres minutos en no ser convalidado, un tiempo que fue inusual durante el torneo.

Por último, la plataforma Polymarket abrió la opción para apostar sobre la presencia de Folarin Balogun en el encuentro de Estados Unidos ante Bélgica, unos días después de ser expulsado contra Bosnia, y días antes de que la FIFA finalmente levantara su sanción, en un movimiento que generó mucha polémica.

#ÚltimaHora | La FIFA suspende por un año la sanción a Balogun, que podrá jugar contra Bélgica los octavos de final del Mundial.



El estadounidense fue expulsado con roja directa por una acción clara de juego brusco grave.



Vaya circo, @FIFAcom. pic.twitter.com/MHcHfnYYMX — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 5, 2026

Infantino, presidente de FIFA, le envió una carta de felicitaciones a la AFA

El presidente de la casa madre del fútbol mundial le pidió a su homónimo de la AFA que le haga saber y llegar a toda la delegación albiceleste las felicitaciones. En tal sentido expresó: “A todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

Por último, reservó unas palabras exclusivas para Chiqui Tapia, en las cuales declaró: "Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino".