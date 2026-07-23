La picante frase de Franco Colapinto contra los españoles por el Mundial 2026: qué dijo

El piloto fue parte de la conferencia de prensa oficial del GP de Hungría junto a los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Luego de la final del certamen ecuménico, y en medio de las críticas para la Argentina a nivel mundial, el argentino cargó contra los españoles con una fuerte frase que no pasó desapercibida.

“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial . Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi . Creo que todos los argentinos piensan como yo”, destacó el piloto de la escudería Alpine frente a la mirada de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso .

Luego del elogio y la caricia al pueblo español, Franco golpeó con una frase que no pasó desapercibida: "Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”.

La palabra de los españoles

“Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, dijo el piloto de Williams Carlos Sainz.

Por su parte, Fernando Alonso, de Aston Martin, sumó: “No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”.

Franco Colapinto será reemplazado en el GP de Hungría durante una prueba: los motivos

Franco Colapinto tendrá una nueva presentación este fin de semana, desde el viernes 24 hasta el domingo 26, en el Gran Premio de Hungría donde intentará sumar puntos nuevamente y continuar peleando por puestos importantes en el Campeonato de Pilotos y defender el que mantiene actualmente.

Llamativamente, y en medio de ese objetivo por parte del piloto, la escudería Alpine anunció que Franco será reemplazado por el piloto reserva Paul Aaaron en una prueba del fin de semana.

Qué anunció Alpine y por qué tomó la decisión

“El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, anunció la escudería en sus redes sociales.

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Lo cierto es que no va a generar un caos importante para el piloto. Se trata solo de la práctica libre 1, aunque sumar vueltas es importante para Colapinto. Este cambio corresponde a que cada equipo debe ceder cuatro veces en la temporada -dos por piloto- el auto a un piloto rookie.

Qué dijo Paul Aron

Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad”, dijo sobre la posibilidad.

Colapinto pelea puestos importantes en el Campeonato de Pilotos: en qué posición está y qué dijo Briatore

Franco Colapinto tuvo un buen rendimiento en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, consiguiendo un décimo puesto tras una maniobra impactante donde en el tránsito de la carrera logró superar a dos monoplazas, incluyendo a su compañero Pierre Gasly, a la salida de una de las curvas más míticas del circuito como es Eau Rouge.

Sumó un punto en la carrera, lo que genera que tanto el piloto como la escudería puedan seguir sumando para continuar compitiendo en los puestos de mitad de tabla. Con la unidad obtenida en el último GP, Franco consiguió establecerse en un importante puesto de la tabla compitiendo con otras escuderías importantes.

En qué puesto quedó Colapinto

Con el punto obtenido, el piloto se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos de la categoría a tan solo tres unidades de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y a 23 de su compañero Gasly.

Franco tuvo grandes actuaciones en los GP de Miami y Canadá, sumando seis y ocho puntos respectivamente, también en Gran Bretaña con dos puntos importantes tras avanzar diez puestos, y las unidades en China, Barcelona y Bélgica.

Qué dijo Briatore

"Vimos una buena y justa carrera rueda a rueda, especialmente entre Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto), quienes también mantuvieron una conducción limpia y entretenida; esta vez el resultado favoreció a Franco, así que felicitaciones para él", dijo tras la carrera de Spa.

Luego, agregó: "Salimos de Bélgica con un punto, lo que significa que seguimos quintos en el campeonato, empatados con ellos. Han hecho un trabajo mucho mejor que el nuestro en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche, y esa tendencia ha continuado e incluso se ha extendido aquí en Spa".

Por otra parte, palpitó el GP de Hungría: "Sabemos que no veremos un cambio radical en los resultados ni en la clasificación, pero debemos seguir trabajando fuera de la pista para mejorar el nivel tras el parón (por el verano europeo) y darles a ambos pilotos más herramientas para luchar por posiciones muchos más altas de las que ocupamos actualmente".

Los horarios del GP de Hungría de la F1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

08:30 - 09.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

07.30 - 08.30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Por dónde se puede ver

TV: Fox Sports