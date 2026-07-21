Colapinto pelea puestos importantes en el Campeonato de Pilotos: en qué posición está y qué dijo Briatore

Luego del punto conseguido en Bélgica, el piloto quedó en un puesto importante de la tabla. El cronograma para el GP de Hungría donde intentará sumar de nuevo.

Franco Colapinto tuvo un buen rendimiento en el Gran Premio de Bélgica , disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, consiguiendo un décimo puesto tras una maniobra impactante donde en el tránsito de la carrera logró superar a dos monoplazas , incluyendo a su compañero Pierre Gasly , a la salida de una de las curvas más míticas del circuito como es Eau Rouge.

Sumó un punto en la carrera, lo que genera que tanto el piloto como la escudería puedan seguir sumando para continuar compitiendo en los puestos de mitad de tabla. Con la unidad obtenida en el último GP, Franco consiguió establecerse en un importante puesto de la tabla compitiendo con otras escuderías importantes.

Con el punto obtenido, el piloto se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos de la categoría a tan solo tres unidades de Arvid Lindblad , de Racing Bulls, y a 23 de su compañero Gasly.

Franco tuvo grandes actuaciones en los GP de Miami y Canadá, sumando seis y ocho puntos respectivamente, también en Gran Bretaña con dos puntos importantes tras avanzar diez puestos, y las unidades en China, Barcelona y Bélgica.

Qué dijo Briatore

"Vimos una buena y justa carrera rueda a rueda, especialmente entre Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto), quienes también mantuvieron una conducción limpia y entretenida; esta vez el resultado favoreció a Franco, así que felicitaciones para él", dijo tras la carrera de Spa.

Luego, agregó: "Salimos de Bélgica con un punto, lo que significa que seguimos quintos en el campeonato, empatados con ellos. Han hecho un trabajo mucho mejor que el nuestro en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche, y esa tendencia ha continuado e incluso se ha extendido aquí en Spa".

Por otra parte, palpitó el GP de Hungría: "Sabemos que no veremos un cambio radical en los resultados ni en la clasificación, pero debemos seguir trabajando fuera de la pista para mejorar el nivel tras el parón (por el verano europeo) y darles a ambos pilotos más herramientas para luchar por posiciones muchos más altas de las que ocupamos actualmente".

Los horarios del GP de Hungría de la F1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

08:30 - 09.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

07.30 - 08.30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Por dónde se puede ver

TV: Fox Sports