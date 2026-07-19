La impactante bandera de Franco Colapinto dedicada a Messi y Maradona antes de la final del Mundial

El piloto argentino se sumó al furor por la Scaloneta y tuvo un emotivo gesto antes de correr en el Gran Premio de Bélgica.

Franco Colapinto vive una jornada especial en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el piloto argentino llegó al circuito de Spa-Francorchamps con una bandera que reúne a Diego Maradona y Lionel Messi , un gesto que rápidamente captó la atención de los fanáticos y de las cámaras. Mientras se preparaba para largar desde el 11° puesto, el bonaerense dejó en claro que también tiene la cabeza puesta en la Selección.

La imagen se produjo durante la mañana del domingo, cuando el ex Williams ingresó al paddock de Spa-Francorchamps con una bandera en la que aparecen las leyendas. El corredor de Alpine la desplegó ante los fotógrafos y, sonriente, lanzó una sola palabra al verla por completo: “Impresionante” . El gesto rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el guiño del argentino en la previa de la gran definición del Mundial 2026.

No es la primera vez que Colapinto hace referencia a la Selección durante el fin de semana en Bélgica. El jueves ya había llegado al circuito con la camiseta alternativa de Argentina, con el número 10 de Messi , luego del triunfo albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. La propia Fórmula 1 había compartido las imágenes en sus redes oficiales, resaltando la presencia del piloto con la casaca nacional.

La coincidencia entre la carrera y la final del Mundial obliga a Colapinto a dividir su atención entre dos de los momentos más importantes del deporte. En la previa del Gran Premio, el bonaerense reconoció entre risas que el partido lo tendrá más pendiente que la competencia. “La carrera mucho no importa, la verdad”, comentó en una entrevista, antes de admitir que estaba “mucho más nervioso por el partido que por la carrera”.

La reflexión de Franco Colapinto sobre el camino de la Selección Argentina

Más allá de la broma, el piloto profundizó sobre lo que representa la Selección Argentina y establece un paralelismo con su propia trayectoria en la Fórmula 1. “Hay que seguir peleándola. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos”, explica.

En esa misma línea, sostuvo que esa forma de competir también se refleja en su presente dentro de la máxima categoría del automovilismo. “Somos los argentinos y nos representa. Todos lo hacen en su trabajo, lo mostramos en cada ámbito de nuestras vidas. Siempre querer ganar con competitividad, pero nos callamos y demostramos en la cancha”, afirmó.

Luego del partido de Argentina-Inglaterra, Franco Colapinto sorprendió en su llegada al GP de Bélgica al vestir la camiseta alternativa de la Selección Argentina y protagonizó un divertido intercambio con sus compañeros. pic.twitter.com/Jocpl41B4s — Fabián Doman (@fabdoman) July 17, 2026

Mientras tanto, Franco también se preparaba para afrontar una carrera importante desde lo deportivo. Después de clasificar 13°, las penalizaciones que reciben Lando Norris e Isack Hadjar le permitieron avanzar dos lugares y finalmente largaba desde el 11° puesto. El objetivo era volver a terminar en la zona de puntos, luego del noveno lugar conseguido en el Gran Premio de Gran Bretaña.