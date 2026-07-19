Las dos "maldiciones" que deberá romper la Selección Argentina para ganar el Mundial

Una de las rachas data de hace 64 años y la otra es más reciente, pero de todas formas letal contra los elencos que disputan Copas del Mundo.

La Selección Argentina afrontará la final del Mundial 2026 frente a España con la posibilidad de conseguir un logro histórico. Además de buscar la cuarta Copa del Mundo de su historia, el equipo de Lionel Scaloni intentará terminar con dos rachas que llevan décadas vigentes y que nunca pudieron romper los campeones recientes.

La primera tiene relación con el ranking FIFA . Tras vencer a Inglaterra en semifinales, Argentina recuperó el primer puesto de la clasificación mundial, un lugar que históricamente no trajo suerte en las citas ecuménicas. Desde que el ranking comenzó a utilizarse en 1993, ninguna selección llegó al Mundial como número uno y terminó consagrándose campeona .

La estadística comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania inició el torneo como líder del top, aunque el título terminó en manos de Brasil. Desde entonces, todos los equipos que ocuparon el primer puesto antes o durante el Mundial quedaron lejos de levantar el trofeo, una marca que la Albiceleste intentará cortar este domingo .

El último bicampeón fue Brasil y hace 64 años

La segunda marca histórica está vinculada al bicampeonato mundial. La Scaloneta, por lo pronto, buscará convertirse en el primer seleccionado que logra defender con éxito el título desde Brasil, que ganó de manera consecutiva los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962 con Pelé como gran figura.

Antes de la Verdeamarela, solamente Italia había conseguido repetir el campeonato, al imponerse en las ediciones de 1934 y 1938. Desde entonces, todos los campeones defensores fracasaron en el intento de volver a quedarse con la Copa del Mundo, alimentando la denominada "maldición del campeón".

Si derrota a España en la final, el combinado nacional no solo alcanzará su cuarto Mundial para igualar a Alemania e Italia como el segundo país más ganador de la historia, sino que también pondrá fin a dos de las estadísticas más llamativas del fútbol moderno: conquistar el título siendo líder del ranking FIFA y convertirse en el primer bicampeón del mundo en 64 años.