La Selección Argentina y España, con problemas para entrenar por las tormentas

Antes de la gran final del Mundial 2026, fuertes tormentas afectaron los entrenamientos previstos de ambos combinados nacionales.

La Selección Argentina lleva a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026 , mientras que España canceló la práctica por una fuerte tormenta eléctrica.

Este entrenamiento le sirve al director técnico Lionel Scaloni para ultimar detalles de cara al partido de este domingo, que está programado para las 16 (hora de Argentina) y que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey.

La gran incógnita en el 11 inicial está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes , Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, mientras que el cuarto hombre se definirá entre Rodrigo de Paul , Giuliano Simeone y Nicolás González .

La otra duda está en el lateral derecho de la defensa, debido a que si bien Nahuel Molina tiene todos los números para ser titular, no hay que descartar una sorpresa y la posibilidad de que finalmente sea reemplazado por Gonzalo Montiel.

En el programa 'La Dazoneta' de DAZN, Cuesta tiró las cartas en vivo .

La Selección Argentina se metió en esta instancia luego de sus triunfos ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, mientras que en las instancias de eliminación directas derrotó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

España, por su parte, debutó con un insólito empate sin goles frente a Cabo Verde, aunque después le ganó a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, y a Austria, Portugal, Bélgica y Francia en las rondas de eliminación directa.

El de este domingo será el segundo enfrentamiento entre Argentina y España en Mundiales. El único antecedente data de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde la "Albiceleste" se quedó con el triunfo por 2-1.

¿Qué dijo Lionel Scaloni antes de la final del Mundial 2026?

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, valoró que su equipo está “bien”, aunque “como siempre” tenga algunas cosas para mejorar, en la previa a la final del Mundial 2026, la segunda consecutiva de su representativo.

El director técnico afirmó que tienen “muchas ganas” de que al equipo argentino le “vaya bien”, además de necesitar su mejor versión para “intentar ganar” y declarar que juegan porque la gente “les toca el corazón”.

La gran final de la Copa del Mundo, que volverá a tener a Argentina como uno de sus protagonistas, se disputará ante España este domingo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00 (horario argentino).

En los días previos a una nueva final en su segundo Mundial como entrenador, tras el éxito en Qatar 2022, Lionel Scaloni cumplió con las imposiciones de la FIFA y brindó una conferencia de prensa posterior a un entrenamiento a puertas abiertas.

“Nos preparamos como en todos los partidos” comenzó a describir el director técnico, que comentó estar “con muchas ganas” de obtener un buen resultado, luego de haber analizado al rival.

Habiendo comentado que la Selección argentina necesitaría “su mejor versión”, Scaloni aclaró que sus jugadores están bien, siendo un equipo “que ya es conocido por los rivales”, por lo que “tiene doble mérito” haber llegado hasta la final.

Luego de describir al entrenamiento de este sábado como “importante”, y aclarar que ningún futbolista llegará a la final con inconvenientes físicos, el director técnico de 48 años comentó que es “imposible” que no les llegue al corazón todo lo que transmite la gente.

“Jugamos por ellos”, continuó el entrenador, que se enorgulleció de que “la gente se pare delante de la televisión y se dé un abrazo con un hincha de otro club”.

En cuanto al análisis del próximo rival, el pujatense encontró semejanzas entre ambas selecciones, ya que las dos basan su juego en la tenencia de la pelota y, a pesar de algunas diferencias, “piensan parecido”.

Además, Scaloni valoró la actualidad del astro Lionel Messi, al afirmar que es “increíble” que haya disputado un Mundial de tan alto nivel a los 39 años. “Tenemos que valorar lo que hace, y la leyenda que es él”, agregó el entrenador.

Por último, el DT de 48 años le agradeció, de parte del cuerpo técnico, al grupo de futbolistas, que los han hecho pasar “años maravillosos”, para luego sentenciar: “ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos”.