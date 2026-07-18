Final del Mundial 2026: la emotiva iniciativa de los canales de TV para alentar a la Selección Argentina

La propuesta reunirá a los principales canales de aire y señales deportivas. Dónde verlo y a qué hora.

En la previa de la Final del Mundial 2026 , la televisión argentina se unirá en una transmisión especial para acompañar a la Selección. Este domingo 19 de julio, a las 00, los principales canales de aire y las señales deportivas emitirán de manera simultánea una versión del Himno Nacional Argentino cantada por los futbolistas del seleccionado, en reemplazo de la tradicional emisión de la medianoche.

La propuesta, denominada "Cantemos el Himno con la Selección" , fue impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9 y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, con el objetivo de dar inicio a la jornada de la final del Mundial con un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En el comunicado difundido por Torneos, los organizadores explicaron que la iniciativa busca "generar un momento de unión y emoción colectiva" para que "esta jornada tan relevante comience con un aliento especial para la Selección Nacional, representante del fútbol sudamericano en la máxima cita que el deporte más popular del mundo celebra cada cuatro años".

La emisión especial recuperará una imagen que quedó grabada en la memoria de los hinchas durante el Mundial de Qatar 2022: las voces de los jugadores argentinos entonando el Himno Nacional antes de la final que terminó con la consagración de la "Scaloneta". De esta manera, la programación del domingo comenzará con esa interpretación como antesala de una nueva definición mundialista.

Argentina y España definen el Mundial 2026

La Selección Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con capacidad para más de 82.000 espectadores.

El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina), las 15 en la costa este de Estados Unidos y las 21 en España. Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que España intentará levantar su segunda Copa del Mundo, después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

Las frases de Scaloni en la previa de la final

A horas de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Scaloni ofreció su última conferencia de prensa en la previa del encuentro decisivo. El técnico albiceleste no ocultó su emoción al referirse al grupo de jugadores que lo llevaron a esta instancia y reveló detalles de la charla con Lionel Messi tras el histórico triunfo ante Inglaterra en semifinales.

"Somos historia pura", fueron las palabras que el capitán le susurró al oído a Scaloni en el abrazo posterior al 2-1 sobre los ingleses, según trascendió en la conferencia .

Scaloni confesó que no necesitó una conversación especial con Messi sobre la carga histórica del partido contra Inglaterra, porque "cada uno de los jugadores tiene suficiente experiencia para saber lo que representa disputar una semifinal del Mundial" . En cambio, su mensaje fue de agradecimiento eterno: "Estoy súper agradecido a mis jugadores. Ellos nos llevaron otra vez a una final. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar ganarla" .

El técnico también destacó el rol de los futbolistas que no son titulares y advirtió sobre el potencial de España, a quien consideró un "justo ganador" en su semifinal ante Francia . "Sabemos cómo juegan y estamos preparados. Haremos un partido para que la gente lo disfrute", cerró.