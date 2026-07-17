Djokovic y Tom Brady presentaron a Messi y compañía en el evento FIFA previo a la final

El histórico del tenis y el del fútbol americano recibieron a los referentes de la selección y de España.

A dos días de la final del Mundial 2026 , FIFA organizó su evento para fanáticos en Nueva York. Cientos de hinchas pagaron su entrada para ver a Lionel Messi, Dibu Martínez, Lionel Scaloni, Luis De La Fuente y Rodri. Los protagonistas del partido que disputarán la selección argentina y la de España fueron presentados por Novak Djokovic y Tom Brady.

El tenista que más torneos grandes ganó en la historia y que todavía está en actividad, encabezó el evento del que participaron el referente máximo del fútbol americano y también el exfutbolista inglés Rio Ferdinand.

El entrenador argentino y el capitán de la selección fueron ovacionados por los fanáticos, la mayoría norteamericanos, que al mismo tiempo abuchearon al técnico español. De La Fuente pidió respeto y los gritos en su contra mermaron, aunque fue un momento incómodo.

Messi sobre Yamal

Lamine es la gran figura que tiene España y del Barcelona. Lionel fue consultado sobre el pibe que la está rompiendo en el conjunto catalán.

"Nosotros [Barça] tenemos mucha suerte de tener a Yamal, porque lo que es bueno para él también es bueno para nuestro Barcelona", declaró Messi.