Fin del sueño para Djokovic: cuál será la final de Wimbledon 2026.

Tras los duelos de semifinales, ya se conocen quienes serán los protagonistas de la final del tercer Grand Slam de la temporada.

Por el duelo correspondiente a la segunda semifinal masculina de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner (1° de la ATP) y Novak Djokovic (8°), luego de dos horas y 20 minutos de juego, el líder del ranking pudo imponerse por 6-4, 6-4 y 6-4 para alcanzar su vigesimosexta victoria en el cuadro principal del Grand Slam británico.

El serbio buscó durante todo el partido acortar al máximo los puntos y enfocarse principalmente en sus juegos de servicio para mantener el cotejo parejo. Sin embargo, poco pudo inquietar al italiano al momento de devolver. Con quiebres oportunos, el oriundo de San Candido pudo manejar las riendas y cerrarlo en sets corridos.

Sinner, quién va por su segundo título consecutivo en el césped londinense, había llegado a las semifinales con un rendimiento que fue de menor a mayor: venció al serbio Miomir Kecmanovic (50°), al portugués Nuno Borges (48°), al estadounidense Jenson Brooksby (81°), al japonés Shintaro Mochizuki (151°) y por último al alemán Jan-Lennard Struff (74°).

El serbio de 39 años, por su parte, tuvo un camino complicado en Wimbledon. Sin embargo, pudo sacar su chapa de campeón para vencer al chino Yibing Wu (102°), al griego Stefanos Tsitsipas (87°), al francés Arthur Rinderknech (28°), al ruso Roman Safiullin (132°) y por último al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), en un pleito que se prolongó por más de cinco horas.

Zverev sacó a la sorpresa de Wimbledon y definirá el título de campeón contra Sinner

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) pasó a la final de Wimbledon 2026 luego de derrotar en la Cancha Central a la sorpresa del torneo Arthur Fery (114°) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4, en dos horas y 15 minutos de juego. De esta forma, se metió por primera vez en el partido decisivo del tercer Grand Slam de la temporada.

El primer set fue parejo, con un quiebre por lado, hasta el 6-6. En el tiebreak, en cambio, el anfitrión nada pudo hacer y el alemán se lo llevó con un contundente 7-0. En el segundo, el desarrollo fue totalmente diferente con un Zverev muy sólido y dominando claramente todas las facetas del juego. El 6-2 final fue elocuente y demostró las notables diferencias que hubo entre ambos. En el último, se mantuvo la misma sintonía, con el número 3 en un altísimo nivel y sin darle ninguna posibilidad a su rival.

Recordemos que Fery llegó a las semifinales del torneo luego de recibir una wild card. El británico aprovechó a la perfección la posibilidad que se le dio y se aseguró un ascenso meteórico de 78 posiciones en el ranking para meterse entre los 40 mejores con una campaña inolvidable. Su recorrido en el All England comenzó con una victoria en sets corridos contra el bosnio Damir Dumhur (105°). Posteriormente, hizo lo propio frente al finlandés Otto Virtanen (140°), el belga Zizou Bergs (37°), el búlgaro Grigor Dimitrov (146°) y el italiano Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros, y uno de los 10 mejores del mundo.

Zverev, por su parte, atraviesa el mejor Wimbledon de su carrera. Tras su reciente título en Roland Garros 2026 -el primer Grand Slam de su palmarés-, el número 3 del mundo rompió una barrera histórica al superar por primera vez los cuartos de final del All England Club. En su ruta, venció sucesivamente al belga Alexander Blockx (36°), al francés Valentin Royer (75°), al estadounidense Marcos Giron (92°), al checo Jií Leheka (14°) y, en cuartos, al estadounidense Taylor Fritz (7°), un rival que le había ganado en los siete enfrentamientos anteriores. Además, gracias a estos resultados, superó a Carlos Alcaraz en el ranking ATP.