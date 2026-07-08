Novak Djokovic ganó una batalla de más de 5 horas en Wimbledon y habló de Lionel Messi

El serbio superó a Auger-Aliassime en el partido más largo de la historia de los cuartos de final del torneo inglés.

Novak Djokovic protagonizó la noche más larga en la historia de los cuartos de final de Wimbledon al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime en un partido que se extendió durante 5 horas y 15 minutos.

El serbio, de 39 años, se impuso por 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 y 7-6, en un duelo que terminó a las 22:55, apenas cinco minutos antes del toque de queda del All England Club. Con este resultado, avanzó a semifinales, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner el viernes.

Auger-Aliassime, cuarto del ranking mundial, no le regaló nada al ganador de 24 Grand Slams. El canadiense sacó 30 aces, tuvo dos puntos de set en la primera manga y forzó el súper tiebreak del quinto parcial, que definió Djokovic con un 9-4 en el marcador.

Djokovic y la comparación con Messi tras su triunfo en Wimbledon

Ya en la conferencia de prensa, un periodista comparó al serbio con Lionel Messi, quien a la misma edad —39 años— se destaca en el Mundial 2026 como máximo goleador histórico de la competencia. Djokovic respondió con humor: "Sería bueno jugar 90 minutos como lo hace él".

La comparación llegó horas después de que Messi convirtiera su octavo gol en el certamen durante el triunfo de Argentina ante Egipto, que también fue por la vía del sufrimiento y terminó en una remontada del equipo de Lionel Scaloni.

Djokovic también tuvo su cuota de drama extradeportivo. En el primer set recibió atención médica por una molestia en la pantorrilla izquierda, y sobre el final del quinto parcial se lo vio estirar la pierna en varias oportunidades.

— Periodista: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos"



— Novak Djokovic: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero..." (risas)



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Además, el serbio cuestionó a la organización por cerrar el techo de la cancha central antes de lo habitual, en pleno partido parejo. Le reclamó a la jueza árbitro del torneo que le explicara la falta de consistencia en esa decisión.

Con esta victoria, Djokovic llegó a 107 triunfos sobre el césped de Wimbledon, una marca histórica que supera las 105 de Roger Federer. Además, alcanzó su decimoquinta semifinal en el torneo inglés, la octava de forma consecutiva.

Su próximo rival, Sinner, tuvo una jornada bien distinta: despachó al alemán Jan-Lennard Struff en sets corridos y en la mitad del tiempo que necesitó el serbio para avanzar de ronda.