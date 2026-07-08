Mundial 2026: los 17 futbolistas al límite de amarillas que podrían perderse las semifinales

Un jugador de la Selección Argentina está en la lista de riesgo. Noruega, Francia e Inglaterra tienen los suyos.

De cara al tramo final del Mundial 2026 , hay 17 jugadores de distintas selecciones que deben cuidarse de una nueva tarjeta amarilla para no quedar afuera de una eventual semifinal. Entre ellos hay un solo representante de la Selección Argentina .

Se trata de Gonzalo Montiel , quien fue amonestado en el alargue de los dieciseisavos de final ante Cabo Verde. Si recibe otra amarilla en el cruce de cuartos de final ante Suiza, el próximo sábado a las 22, se perderá automáticamente la semifinal en caso de que el equipo avance.

El reglamento de la FIFA establece que, desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, un jugador que acumule dos amonestaciones en partidos diferentes queda suspendido para el encuentro siguiente. Es decir, una amarilla en la ronda anterior más otra en cuartos implica la baja directa para semis.

Los futbolistas al límite de amarillas rumbo a semifinales del Mundial

La lista completa de jugadores en la cuerda floja incluye a Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss, de Marruecos. De Inglaterra aparecen Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

Francia también tiene dos nombres en la lista: Manu Koné y Michael Olise. Suiza suma tres futbolistas al límite: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim, mientras que España tiene a Ferrán Torres como único apercibido.

Completan la nómina Antonio Nusa, de Noruega, y Brandon Mechele, de Bélgica, además del propio Montiel por el lado argentino.

Este registro de amonestaciones se reinicia dos veces a lo largo del torneo: la primera vez al finalizar la fase de grupos, y la segunda al cerrarse la instancia de cuartos de final. Por eso, varios de estos jugadores deberán extremar precauciones únicamente si sus equipos logran meterse entre los cuatro mejores.

De cara al cruce de cuartos de final ante Suiza, el sábado 11 de julio a las 22, en Kansas City, el futbolista de River deberá cuidarse en caso de que sume minutos, a sabiendas de que una nueva tarjeta lo deja afuera de las potenciales semifinales.