Los insólitos videos de los policías que terminaron festejando con los hinchas argentinos en Atlanta

El épico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto dejó una escena inesperada en Piedmont Park.

Tras el épico triunfo de Argentina frente a Egipto, los hinchas argentinos y policías de Atlanta compartieron festejos.

La épica victoria de la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, por 3 a 2 en un agónico partido , no solo desató una multitudinaria celebración entre los hinchas que viajaron a Estados Unidos , sino que también tuvo un protagonista inesperado. Las imágenes de los festejos de los policías que terminaron sumando a las eufóricas celebraciones.

En la ciudad de Atlanta , varios efectivos policiales locales se mezclaron con los fanáticos argentinos que se encontraban en Piedmont Park , y para sorpresa de todos terminaron participando de los festejos y protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El operativo policial había sido dispuesto para garantizar el orden durante la masiva convocatoria que suelen protagonizar los fanáticos argentinos. Sin embargo, el clima festivo, con bombos, banderas y los clásicos cánticos, contagió a todos los presentes, incluidos los propios policías.

Mundial 2026: los videos del festejo argentino en Atalnta

En uno de los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se puede ver cómo los dos policías de Atlanta, que en un principio solo observaban y aplaudían, terminaron integrándose al festejo.

Entre aplausos y ovaciones, los oficiales saltaron y corearon junto a los hinchas, generando una postal inesperada y celebrada por todos.

En otra de las grabaciones que también circuló en las redes, dos mujeres policías aparecen bailando con simpatizantes argentinos, sumándose al clima de fiesta que se vivió tras el encuentro.

Las escenas fueron registradas por decenas de celulares y se convirtieron en uno de los momentos más destacados luego del dramático encuentro.

Los festejos argentinos, una postal que acompaña a la Selección en cada competencia internacional, volvieron a transformar las calles en una auténtica fiesta popular.

El anuncio de un piloto en pleno vuelo: “Quiero pedirles un minuto de silencio”

Un grupo de pasajeros de un vuelo de JetSmart vivió un momento tan inesperado como inolvidable cuando se enteró de que la Selección argentina había clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras el partido llegaba a su final, en la cabina del avión también seguían con atención el resultado.

En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales se escucha a varios pasajeros hacer la cuenta regresiva: “30 segundos”, “20”, mientras otro, entre risas y nerviosismo, repetía: “Ya está, ya está”. Fue entonces cuando el capitán tomó el micrófono y sorprendió a todos con un anuncio cargado de humor.

“Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto, que está muerto”, dijo por los altoparlantes de la aeronave, en referencia al rival de la Selección.

La ocurrencia desató las risas, los aplausos y los festejos de los pasajeros, que celebraron la clasificación de la Argentina a los cuartos de final mientras todavía estaban en pleno vuelo.

El video del momento comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la reacción del piloto y el clima de celebración que se vivió a bordo.