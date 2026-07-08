La CGT y CTA anunciaron paro de hasta 36 horas y movilizaciones durante cinco meses

Las centrales obreras definieron un cronograma de protestas que comenzarán en julio.

La CGT acordó con las dos CTA y la UTEP un cronograma de movilizaciones que comenzará el 22 de julio.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron en las últimas horas un plan de lucha contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, con una serie de movilizaciones para lo que resta del 2026.

La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, donde dirigentes sindicales analizaron la situación económica, el impacto de la Ley de Modernización Laboral y la evolución del empleo en distintos sectores de la actividad.

Según trascendió tras el encuentro, las organizaciones buscan construir un proceso de movilización progresivo antes de convocar a una huelga general de 24 o 36 horas , acompañada por una concentración en la Plaza de Mayo, prevista para la primera quincena de diciembre.

Mientras tanto, los gremios también anunciaron que intensificarán su presencia en los conflictos laborales que se desarrollen en empresas de todo el país.

Movilizaciones de julio a diciembre

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales acordaron una agenda de actividades que se extenderá durante los próximos meses.

La primera convocatoria será el 22 de julio, con una movilización hacia el Congreso Nacional para respaldar las protestas que semanalmente realizan organizaciones de jubilados.

La CGT buscará construir consenso para convocar a un nuevo paro nacional antes de fin de año.

Posteriormente, el 7 de agosto, las centrales participarán de la tradicional marcha de San Cayetano, organizada junto con movimientos sociales. La movilización coincidirá con la posible convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y contemplará una concentración frente a la Secretaría de Trabajo.

Para la tercera semana de agosto también se programó una protesta frente al Ministerio de Economía, donde los sindicatos buscarán sumar a pequeños y medianos empresarios y a trabajadores afectados por la situación económica.

Ese mismo mes está previsto además un paro nacional docente, impulsado inicialmente por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y acompañado por CTERA y otras organizaciones del sector educativo.

El cronograma continuará el 2 de septiembre, cuando las centrales realizarán una jornada nacional de protesta por el Día de la Industria para expresar su preocupación por la situación que atraviesan distintos sectores productivos.

Entre el 4 y el 6 de septiembre, representantes de la CGT, las CTA y la UTEP participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia Católica en la provincia de Córdoba.

Un paro nacional antes de fin de año

Más allá de las movilizaciones ya definidas, la conducción sindical considera que el objetivo principal consiste en generar las condiciones para convocar posteriormente a un nuevo paro nacional. Dirigentes gremiales señalaron que la intención es construir un proceso gradual de protesta antes de avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional.

Dentro de las organizaciones también existe la expectativa de intensificar las acciones durante noviembre, cuando está prevista la visita del papa León XIV a la Argentina. En ese contexto surgió la propuesta de organizar una gran marcha federal vinculada con los reclamos del movimiento obrero.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el paro general, las centrales coinciden en que la medida debería contar con una amplia participación sindical y social.

Las centrales también acompañarán los conflictos laborales en todo el país

Durante la reunión también se resolvió fortalecer la presencia sindical en los conflictos que puedan desarrollarse en empresas e industrias durante los próximos meses. Los dirigentes consideran que la situación económica podría derivar en nuevos reclamos vinculados con despidos, suspensiones y dificultades productivas en distintos sectores.

Por ese motivo, acordaron organizar acompañamiento directo a cada conflicto mediante la presencia de dirigentes nacionales en los lugares donde se produzcan protestas laborales.

Además, anunciaron que impulsarán asambleas informativas dentro de los establecimientos de trabajo y distribuirán material explicativo en estaciones ferroviarias, terminales de ómnibus y aeropuertos para difundir los principales reclamos sindicales.

La conducción de la CGT también intensificará la coordinación con sus delegaciones regionales para organizar movilizaciones simultáneas en distintas provincias cuando surjan conflictos sectoriales.